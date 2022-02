Y en cosas importantísimas: Discuten en el Senado porque el presidente se picó la nariz

Habiendo tantas cosas de qué hablar y en el Senado se agarran del chongo porque el presidente en turno de la Cámara se picó la nariz o se chupó los dedos…

Este 10 de febrero, durante la sesión del pleno del Senado, la legisladora Lilly Téllez pidió la palabra para pedirle al presidente en turno, José Narro Céspedes que cuando estuviera sentado en la mesa directiva no se chupara los dedos y le hizo una recomendación para que, por respeto a todos, no se estuviera metiendo los dedos a la nariz.

‼️‼️ La panista @LillyTellez pide al presidente en turno del @senadomexicano que no se meta los dedos en la nariz.

Protestan los morenistas por la “falta de respeto. pic.twitter.com/3bRpd6OBPm — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 10, 2022

La discusión por picarse la nariz

Justo después de que la senadora panista hiciera la curiosa petición, se armaron los guamazos.

La senadora de Morena por Durango, Lilia Margarita Valdez, pidió la palabra para decir que no es la primera vez que una senadora de oposición le falta el respeto a la presidencia del Senado y que es necesaria una disculpa pública.

“Usted es el presidente del Senado en este momento y no es posible intentar corregirlo como si fuera un niño. Yo no lo he visto chuparse los dedos, yo no se de dónde inventan eso. Francamente, si de mi dependiera, suspendería esta asamblea hasta que se le de una disculpa pública a la mesa directiva del Senado“.

Después de que se armaron los gritos en el pleno, el presidente de la Cámara afirmó que en todo momento todos los legisladores y personas presentes merecen respeto por lo que como líder, se pide que todos los senadores se dirijan con respeto a la mesa directiva.