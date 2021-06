El fin de una época: Donald Trump cierra su blog… sólo funcionó un mes

Parece que nomás lo leían Paty Navidad y Kanye West… así que, a un mes de haberse estrenado, el blog de Donald Trump que –según– redefiniría el juego del mundo de las redes sociales de internet ya cerró.

Debido a que nos lo expulsaron de Facebook, Twitter, Reddit y Tinder, Trump tuvo que volver a finales de los 90 y abrir su blog. Ahí, con la actitud más chavorruca enviaba sus mensajes políticos e impresiones de la situación actual en Estados Unidos.

Pero, pese a las expectativas, el espacio virtual de Trump no tuvo el impacto esperado. Así que “From the desk of Donald J. Trump” ya valió. Esto lo informó Jason Miller, asesor senior de Trump, quien para minimizar la poca atención que ya la gente pone en lo que dice el expresidente aseguró que dicho blog nomás era un extra de todo el trabajo que éste hace para mantener vigentes sus ideas políticas.

“Fue simplemente un auxiliar de los esfuerzos más amplios que tenemos y en los que estamos trabajando”, señaló Miller para la cadena CNBC… ajá, ¿cómo qué otros esfuerzos? Ehrrrrr… pues quien sabe. De hecho, son contadas las informaciones que se tienen de Trump desde que terminó su periodo presidencial. Por ahí, se supo que ya se vendían figuras de él en forma de budita, pero nada más que eso…

Si ustedes eran lectores asiduos del blog de Trump, pues seguramente ya sabrán lo que ahora pasa al visitar el sitio mencionado. Para los millones que no, pues nada: ahora al entrar a donaldjtrump.com lo que se encontrarán es con un formulario para formar parte de la comunidad del expresidente de Estados Unidos y recibir las últimas noticias relacionadas a él.

El blog de Donald Trump se inauguró el pasado 4 de mayo. En su momento, el equipo del exmandatario aseguró que el espacio iba a redefinir completamente el juego… era la respuesta de Trump al veto que sufrió de las principales redes sociales. “Todos esperarán para ver lo que hace el presidente Trump, pero será su propia plataforma”.

“Todos lo quieren y él traerá millones y millones, decenas de millones, a esta plataforma”, aseguró el citado Jason Miller, cuando apenas iba a estrenarse el blog. Evidentemente las proyecciones fueron un poquito altas y pos nadie peló mucho el blog de Trump.