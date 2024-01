Lo que necesitas saber: Donald Trump acaba de perder un juicio de difamación contra una periodista y ahora debe pagar más de 83 millones de dólares.

Traz. Este 26 de enero un jurado determinó que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y aspirante a candidato republicano, tiene que pagar 83.3 millones de dólares a la periodista E. Jean Carroll.

¿Por? Se determinó que las declaraciones públicas que Trump hizo negando y menospreciando las acusaciones de violación de la periodista caen en difamación.

Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images // Trump culpable de agredir sexualmente a escritora.

Donald Trump perdió el juicio por difamación contra una periodista

El jurado en el caso determinó que Donald Trump tiene que pagarle a la periodista E. Jean Carrol una indemnización de 18.3 millones de dólares por daños y perjuicios derivados de la difamación.

Son 11 millones de dólares para una campaña de reparación de la reputación, así como 7.3 millones por el daño emocional que las declaraciones de Trump provocaron.

Foto: NBC News

Pero ¿de dónde viene este juicio? Vamos a regresarnos unos cuantos años para entender todo el proceso.

La historia de la periodista E. Jean Carroll apareció por primera vez en su libro titulado “Para qué necesitamos a los hombres”. En junio de 2019 un extracto del libro se publicó en la New York Magazine.

Ahí había referencias de que la periodista fue abusada sexualmente por Donald Trump en 1996 en el vestidor de una tienda de lujo en Nueva York.

Poco después, por medio de su red Social Truth Social, Trump escribió que aunque se supone que no debía decir nada “esta mujer no es mi tipo”.

Aconsejó a la periodista que dijera la verdad porque no la conocía, no tiene interés en conocerla y no tuvo nada que ver. Afirmó que se trata de “tonterías legales”.

De estas declaraciones fue de donde salió el juicio civil por difamación que interpuso la periodista contra Trump, en conjunto con la demanda por abuso sexual.

Trump abusó sexualmente de la periodista

El 9 de mayo de 2023, los 9 integrantes del jurado en el caso llegaron a un veredicto: Donald Trump no violó a la periodista pero sí hubo abuso sexual. Un juicio civil, no penal, por lo que la prisión no estaba sobre la mesa.

Ahí se decidió que la indemnización para la periodista sería de 5 millones de dólares. Esta es la única acusación por comportamiento sexual que ha llegado a un juicio.

Foto: Getty Images

Pero no se quedó ahí porque la defensa de la periodista reclamó mucho más dinero por el concepto de indemnización.

Los abogados de la periodista mencionaron al jurado extractos de una declaración en octubre de 2022 en la que Trump rechazó las afirmaciones de abuso sexual y la calificó de enferma mental. Para ponerle más piedritas al costal.

Es más, las groseras intervenciones del republicano durante las audiencias llevaron al juez a regañarlo y a amanazarlo con sacarlo de la sala.

Entre que al final Trump se salió haciendo berrinche, regresó, se volvió a ir y demás, el jurado decidió que la indemnización por daños y perjuicios debe ser de más de 83 millones de dólares. 8 veces más de lo que la periodista pidió en la demanda inicial.

Foto: Fulton Country

Donald Trump afirmó que el veredicto es ridículo y que apelará la decisión. Dice que está en desacuerdo con los dos veredictos (el de difamación y abuso sexual) y que se trata de una caza de brujas dirigida por Biden.

“Nuestro sistema legal está fuera de control y se está utilizando como arma política. Nos han quitado todo. Derechos de la Primera Enmienda. ¡ESTO NO ES AMÉRICA!“.

