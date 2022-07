Por primera vez desde el asalto al Capitolio y de su salida de la Casa Blanca, Donald Trump se presentó en Washington. Ahí envió un mensaje en el que insinuó de forma un poco clara que buscará la candidatura presidencial republicana.

“Quieren hacerme daño para que ya no pueda volver a trabajar para ustedes. Pero no creo que eso vaya a suceder”, aseguró Trump en el discurso en el que se presentó como “la persona más perseguida en la historia de Estados Unidos”, haciendo referencia a las audiencias que se realizan en el Congreso para deslindar responsabilidades por la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021.

Foto: Getty

Durante los poco más de 90 minutos que extendió su discurso, Donald Trump no se cansó de echar fake news: por ejemplo, aseguró que las investigaciones en su contra son un “engaño” y presumió que ya hizo frente a dos juicios políticos (saliendo con la victoria, claro). Además, demostrando que nada ha aprendido, volvió a asegurar que no fue derrotado en las elecciones presidenciales de 2020.

“Nuestro país se está yendo al infierno”, dijo Trump, responsabilizando al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de la situación… y presumiendo que cuando él estaba en la Casa Blanca las cosas eran lo contrario. Ahora Estados Unidos “es un lugar muy inseguro”, agregó.

Aunque no dijo directamente “voy para el 2024”, Trump ya comenzó con promesas de campaña. Una de ellas podría poner a temblar a uno que otro capo mexicano, ya que piensa en la pena de muerte a traficantes de drogas. Además, aseguró que hay que “devolverle” el poder y prestigio a la policía… algo que hizo aplaudir a todos los asistentes al evento que clausuró los dos días de actividades de la “America First Agenda Summit” (una cumbre del movimiento denominado como la rúbrica que popularizó Trump: “America Firts”).

Foto: Getty

Antes de Trump, desfilaron por el evento realizado en Washington diversos oradores, algunos de ellos pertenecientes al equipo de trabajo que Trump formó en la Casa Blanca. Todos, igual que el magnate republicano, distorsionando un “poquito” lo que fue la pasada administración… pero sólo un poquito: según, con Donald Trump hubo grandes avances económicos, control de la migración y se puede calificar como la época de más seguridad en Estados Unidos.

De acuerdo con The New York Times, a pocos metros de donde se presentó Trump, hizo lo propio el exvicepresidente Mike Pence. El discurso de éste, también se hizo mención a lo ocurrido en el Capitolio… sólo que no para desmentir los hechos, sino para calificarlos de “trágicos”.