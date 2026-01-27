Lo que necesitas saber: El Reloj del Apocalipsis advierte al público sobre lo cerca que estamos de destruir nuestro mundo. "Es una metáfora, un recordatorio de los peligros que debemos afrontar si queremos sobrevivir en el planeta".

Como cada año, el grupo de especialistas mueven las manecillas del llamado Doomsday Clock (reloj del fin del mundo… o del apocalipsis)… algo que, simbólicamente, le muestra a la humanidad qué tan cerca está de su destrucción.

Reloj del Apocalipsis avanza cuatro segundos

Y viendo la situación del mundo, con Estados Unidos como una de sus principales “amenazas”, no sorprende el diagnóstico que han ofrecido los encargados del Boletín de Científicos Atómicos.

De acuerdo con los miembros del Boletín de los Científicos Atómicos, el mundo está 85 segundos de la medianoche. En sólo un año ha avanzado cuatro segundos, acercándose peligrosamente a la “hora cero”.

Para este ajuste en el reloj del Apocalipsis, los especialistas tomaron en cuenta el siempre presente riesgo nuclear, además de la falta de liderazgo en políticas que lleven a frenar el cambio climático y la falta de regulación de las “tecnologías disruptivas”.

Además de lo anterior, se tomaron en cuenta los varios conflictos internacionales que hay. Curiosamente, en casi todos ellos con Estados Unidos como participante: Gaza, Venezuela, Ucrania, Europa, etcétera.

Doomsday Clock / Imagen: Facebook/BulletinOfTheAtomicScientists

Desde 2007, los especialistas consideran al cambio climático para mover las manecillas del Doomsday Clock

Recordemos que, en 2025, las manecillas se movieron significativamente, quedando a 89 segundos del Fin del Mundo, lo más cerca que el reloj ha estado de la llamada “hora cero” desde su creación.

De acuerdo con la página oficial del Boletín de Científicos Atómicos, cuando se creó el Reloj del Apocalipsis, en 1947, el mayor peligro para la humanidad provenía de las armas nucleares… y, bueno, Estados Unidos ya figuraba como una de las principales amenazas (junto con la Unión Soviética).

Doomsday Clock / Imagen: Facebook/BulletinOfTheAtomicScientists

Fue hasta varias décadas después, en 2007, que los especialistas del Boletín comenzaron a ver una nueva amenaza: las posibles perturbaciones catastróficas derivadas del cambio climático. Ahí cambió por completo la configuración de las agujas.