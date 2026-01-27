Lo que necesitas saber: El reloj del fin del mundo o del apocalipsis movió sus manecillas, pero ¿qué es y cómo funciona?

Este 27 de enero el reloj del fin del mundo se actualizó: estamos a 85 segundos para la medianoche… lo más cerca de la “hora cero” en toda la historia. Pero ¿qué es el reloj del fin del mundo y cómo funciona?

Antes de continuar, si quieren estar pendiente del evento en donde se ajustará la hora del reloj, solo tiene que picarle acá mero.

¿Qué es el reloj del fin del mundo?

Primero hablemos del Boletín de los Científicos Atómicos. Se trata de una organización de medios que publica artículos en su sitio web y una revista digital. Se enfoca principalmente en tres áreas: riesgo nuclear, cambio climático y tecnologías disruptivas.

Todo comenzó como una “acción de emergencia” que fue creada por científicos ante la necesidad inmediata de lanzar un mensaje tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

Después de esto, comenzaron a publicar un boletín y luego la revista Bulletin of Atomic Scientist que desde sus inicios presenta al reloj en sus portadas.

El reloj del fin del mundo, del apocalipsis o del juicio final Apareció por primera vez en 1947 como una metáfora para reflejar la urgencia y el peligro para la humanidad en la era nuclear. Que el día del juicio final o de la destrucción llegará a menos que alguien haga algo para detenerla.

Foto: Pixabay

El reloj se ha ajustado 25 veces desde que fue creado y lanzado. En ese momento se fijó en 7 minutos para la medianoche. La medianoche es el día del apocalipsis.

Pero hay que hacer una pausa aquí. Porque el día del fin del mundo o medianoche no es tan sencillo como en una película: algo explota, algo nos impacta o algo pasa y el planeta deja de existir.

Para decidir el significado de medianoche los científicos tomaron en cuenta varios aspectos como energía, armas, política, ciencia climática, diplomacia, etc. Tomando todo esto en cuenta se decide qué tan cerca parece que está la humanidad del fin, pero el fin no es solo un hecho, sino una serie de sucesos que ponen la situación bastante complicada.

¿Cómo funciona el reloj del fin del mundo?

Por ejemplo, en 1947 el reloj arrancó a los 7 minutos para la medianoche, justo al comienzo de la Guerra Fría. Observemos este gráfico.

Foto: Wikipedia

Acá podemos observar los minutos del reloj, antes del fin del mundo, desde que fue creado en 1947 y hasta el 2023.

El año en que el reloj estuvo más lejos de la medianoche fue en 1991, con 17 minutos para el fin. En ese entonces Estados Unidos y la extinta Unión Soviética (hoy Rusia) firmaron el primer Tratado de Reducción de Armas Estratégicas.

En 2023, el reloj se situó a 90 segundos de la medianoche. Esto debido, entre otras cosas, a la invasión rusa en Ucrania, la amenaza nuclear, la salida temporal de Rusia en el último tratado de armas nucleares, Corea del Norte y la escalada de amenaza nuclear, crisis climáticas, avance de tecnologías, amenazas biológicas como la del COVID-19, etc.

Palestinos regresan a Gaza / Captura de pantalla

En 2025 se colocó a 89 segundos… lo más cerca que había estado hasta entonces de la “hora cero”, marca alcanzada debido a riesgos nucleares, el cambio climático y la inteligencia artificial, indicando un peligro extremo y la urgencia de revertir el rumbo ante una posible catástrofe global…

Y si lo anterior puso a especialistas con los pelos de punta, este 2026 la situación empeoró: cuatro segundos avanzó el reloj y la preocupación se podía ver en los rostros de los encargados de revelar la hora que marca el Doomsday Clock

Pero, va de nuez: el reloj no avanza conforme el tiempo, como los relojes comunes. Depende de qué tan grave esté la situación de la humanidad tomando distintos factores, incluyendo la crisis climática.

Doomsday Clock 2026 / Captura de pantalla

“Vivimos un Armagedón informativo —la crisis subyacente a todas las crisis— impulsado por una tecnología extractiva y depredadora que difunde mentiras más rápido que los hechos y las ganancias de nuestra división”, señaló la premio Nobel, Maria Ressa, durante el anuncio de este 2026.

Para este ajuste en el reloj del Apocalipsis, los especialistas tomaron en cuenta el siempre presente riesgo nuclear, además de la falta de liderazgo en políticas que lleven a frenar el cambio climático y la falta de regulación de las “tecnologías disruptivas”.

Además de lo anterior, se tomaron en cuenta los varios conflictos internacionales que hay. Curiosamente, en casi todos ellos con Estados Unidos como participante: Gaza, Venezuela, Ucrania, Europa, etcétera.

La medianoche no es solo el día en que el mundo se acaba, aunque sí. Es un concepto más profundo que habla del momento en que la humanidad llegue a un punto de destrucción…. o ¿autodestrucción?

Como les mencionamos al inicio, este 27 de enero el reloj se volvió a quedar a 85 segundos para la medianoche. Veremos cuánto tiempo se queda así.