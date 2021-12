Lásers, drones y fuegos artificiales: Así se puso el Año Nuevo 2022 en el Burj Khalifa de Dubai

Uno de los eventos que pegan a todo el mundo a sus pantallas —ya que no andamos ahí turisteando— es el show de fuegos artificiales, música e iluminación que se organiza para el Año Nuevo en el Burj Khalifa de Dubai. Y para la celebración de la llegada del 2022, por supuesto que no se quedaron atrás.

Los de Emiratos Árabes Unidos se armaron una celebración brillante y explosiva, para celebrar una ocasión especial.

¿Más especial que Año Nuevo? Pues sí, porque resulta que en este 2022 están celebrando el Jubileo de oro en los Emiratos Árabes Unidos: cumplen 50 años de que se reunieran los siete emiratos en una federación.

Entonces, ya se imaginarán que Dubai y el Burj Khalifa están echando la casa por la ventana. En el conteo para la llegada del Año Nuevo en la torre más alta del mundo —828 metros, por si quieren sacar el dato curioso—, hubo shows de drones, de lásers y música que se combinaron con las fuentes.

La música a cargo de Armin Van Burren y otro set de Dimitri Vegas.

Además, si lo que a ustedes les gusta es el muchimalismo tradicional de Dubai, hubo luces e iluminación en todos lados de la gigantesca ciudad árabe pues hubo celebraciones de fuegos artificiales en 29 locaciones distintas.

Hoteles, restaurantes y fiestas al aire libre quedaron cautivados mientras los drones creaban figuras en el cielo durante más de dos horas de espectáculo previo a la llegada del Año Nuevo 2022. Sí, ese fue —según ellos—, el calentamiento para el espectáculo principal en el Burj Khalifa.

From Dubai to the World – Happy New Year #MyDubaiNewYear #DubaiDestinations pic.twitter.com/aHiOmGV37L

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 31, 2021