La transmisión en vivo de una policía de Ecatepec para denunciar hostigamiento y acoso sexual desde los altos mandos es uno de los muchos ejemplos —aunque en muchas ocasiones silenciados— sobre la situación desigual y de violencia que se puede vivir dentro del gremio.

Y en especial, en contra de las mujeres. ¿De qué les estamos hablando? Una policía de Ecatepec usó sus redes para hacer una transmisión en vivo, desde una patrulla en Avenida Morelos y Periférico Oriente, para denunciar hostigamiento y acoso sexual por parte de los mandos.

“Policías en el Palacio de Gobierno de Edomex el 8M”. Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Se trató de una cruda denuncia que fue atendida, de acuerdo con El Universal con cita a las autoridades de Ecatepec, para asistir a la policía en cuestiones de salud mental. Sin embargo, ¿qué sucede con las investigaciones dentro de la corporación por acoso y hostigamiento?

Policía de Ecatepec denuncia hostigamiento en un video

“Ni como ciudadana tengo voz ni voto (…) Si no vienen me voy a quitar aquí mismo y con mi arma de cargo, estoy cansada, todos los altos mandos aquí son de chocolate y nadie puede dar solución de nada”.

En vivo… desde su teléfono, la policía pidió la atención de Fernando Vilchis, presidente Municipal de Ecatepec, y del fiscal local, bajo la amenaza en todo momento de quitarse la vida, si su denuncia no era atendida.

Foto: @siete_letras

“Si es necesario que me quite la vida aquí, lo voy a hacer y si con eso las autoridades se van a poner a trabajar, me quedo satisfecha y me voy en paz porque no le he hecho nada a nadie, lo único que estaba haciendo es defenderme y siguen y siguen demostrándome que ellos tienen más poder”.

La Célula Violeta y las investigaciones

Más tarde, la respuesta vino del grupo de Célula Violeta, que atendió a la policía después de hacer su denuncia en vivo y, según lo que cuenta la Presidencia Municipal de Ecatepec, van a pedir al Centro de Control y Confianza de CDMX que lleve a cabo una valoración de la oficial.

Mientras, ella tendrá que suspender sus labores como policía municipal. Esa es parte de la respuesta, pero qué hay de su denuncia. ¿Cómo la van a atender?

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

La oficial de Ecatepec levantó una denuncia, desde enero, por hostigamiento y acoso sexual de sus mandos, pero hasta el momento la Fiscalía del Estado de México no ha mostrado avances en el caso.

Y sobre una investigación dentro de la corporación, lo cierto es que ni las mismas autoridades de Ecatepec han publicado información al respecto.

Violencia y presiones en el gremio

Este es uno de los muchos casos que hay dentro de las policías locales de nuestro país —entre los pendientes de atención a la salud mental de los y las oficiales o el seguimiento a las denuncias por violencia sexual.

En este contexto, Causa en Común publicó un estudio —de una encuesta realizada a 300 mujeres policía— sobre las condiciones laborales de las oficiales en el Estado de México.

Y precisamente, lo que encontró es que el reglamento de la Policía para sancionar el acoso laboral y sexual debe mejorar —sobre todo con la creación de protocolos específicos.

También halló que prevalece un alto grado de visión machista entre los mandos y los elementos, no hay suficiente capacitación o la recomendación de que debe buscarse la paridad entre hombres y mujeres dentro de las policías.