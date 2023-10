¡Llegó el día! Después de tanto esperarlo, finalmente estamos a 14 de octubre y eso significa ver el eclipse solar 2023. Si no tuviste forma de verlo, descuida, por acá traemos fotos, videos y las transmisiones que puedes volver a ver de este maravilloso fenónemo del cosmos.

Y es que si no lograste ir a un lugar como los que te recomendamos por acá para verlo, o si no conseguiste lentes especiales para mirar el sol, lo mejor fue evitar salir de casa. Hay una buena razón para no verlo directamente. Lo mejor fue verlo desde la comodidad de tu cama o sillón directo en algún dispositivo.

Fotos y videos del eclipse solar 2023 / Foto: Reuters

Así se vio el eclipse solar 2023

Te dejamos por acá la transmisión en vivo que hizo la NASA del eclipse solar 2023 para que lo veas nuevamente si te lo perdiste en vivo. Recuerda que se trata de un evento muy pocas veces visto. Al menos en México varias generaciones apenas recordamos (o ni nos tocó verlo) el de 1991.

Fotos y videos espectaculares del eclipse solar 2023

El tiempo se fue y así, en un abrir y cerrar de ojos, el eclipse solar 2023 ya es parte de la historia. Afortunadamente y gracias a la tecnología, podemos quedarmnos con fotos y videos increíbles para recordarlo por los siglos de los siglos.

Así se vio el eclipse solar 2023: Foto: NASA

Así se vio el eclipse solar 2023: Foto: Reuters

Así se vio el eclipse solar 2023: Foto: NASA

Así se vio el eclipse solar 2023: Foto: Reuters

Así se vio el eclipse solar 2023: Foto: Reuters

Así se vio el eclipse solar 2023: Foto: NASA

Así se vio el eclipse solar 2023: Foto: NASA

Así se vio el eclipse solar 2023: Foto: Alejandra Rocha – Sopitas.com

Fotos y videos del eclipse solar 2023: Foto: NASA

Así se vio el eclipse solar 2023: Foto: Reuters

?? | Vista del eclipse del "anillo de fuego" desde el desierto de Nevada, Estados Unidos.

pic.twitter.com/J9IVLzDZym — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 14, 2023

‼️ASÍ EL ECLIPSE SOLAR “ANILLO DE FUEGO” VISTO DESDE EL #EDOMEX‼️ pic.twitter.com/rp38S1M8DQ — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) October 14, 2023

?? | El Eclipse alcanza su punto máximo en Nuevo México; así se ve el "anillo de fuego" desde Estados Unidos. pic.twitter.com/WsqywaGp0V — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 14, 2023

