Lo que necesitas saber: Édgar "H" es diputado local del PT por Ixmiquilpan y varios videos contradicen su versión de no saber hablar español

Un diputado local de Hidalgo, Édgar Hernández Dañu, nos salió bien abusado. Lo detuvieron el pasado 21 de septiembre por portación de drogas y un arma de fuego, pero logró aplazar su audiencia argumentando que no habla español ¡¿Cómo así?!

El ahora identificado como Édgar “H” asegura que sólo habla su lengua de origen: hñähñu u otomí. Y sí, cualquiera podría decir “No te burles, muy respetable”… y para nada es el caso, créeme. El problema acá es que el señor ha demostrado más de una vez que el español no se le dificulta en lo más mínimo.

El diputado local fue detenido por narcomenudeo / Foto: @PGJE_Hidalgo

Diputado local de Hidalgo fue detenido por portar drogas y un arma

Fue el pasado jueves cuando Édgar Hernández cayó en manos de la ley. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo compartió un comunicado ese 21 de septiembre para informar por qué detuvieron al diputado local del Partido del Trabajo (PT) por la comunidad de Ixmiquilpan.

“La Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Narcomenudeo llevó a cabo un cateo en Ixmiquilpan, del que resultaron detenidas dos personas, además fueron aseguradas dos armas de fuego, cartuchos útiles y probables sustancias ilícitas”.

Édgar “H” y su acompañante fueron llevados a Pachuca, donde el Ministerio Público solicitó fecha, hora y toda la cosa para la audiencia donde se determinaría si los vinculaban o no a proceso, y eso quedó pactado para este sábado 23 de septiembre. En el siguiente enlace te contamos a detalle cómo estuvo su detención.

Pero dice el diputado que no sabe hablar español

Pues bien, dicha audiencia se tuvo que aplazar. El diputado local del PT por Ixmiquilpan argumentó no hablar español. Según informa La Jornada, explicó hablando Otomí que no entiende ni J del español, por lo que no podría estar en la audiencia sin la presencia de un intérprete.

Como decíamos, eso no sería ningún problema sino fuera porque hay muchos videos que contradicen eso. Édgar Hernández Dañu subía constantemente videos a sus redes sociales presumiendo giras de trabajo, obras sociales y demás… ¡hablando en español!

Levantamiento topográfico en el Dexthi San Juanico, Ixmiquilpan. El deporte es la mejor herramienta para luchar contra las adicciones; seguiré trabajando hombro a hombro con los Vecinos, Autoridades Comunitarias y nuestros paisanos que radican en la Unión Americana para la construccion de la Unidad Deportiva la cual contara con dos canchas de fútbol empastadas. ¡Solo el pueblo organizado puedes salvar al pueblo! #EdgarHernandezDañu #DiputadoLocal #PT Publicada por Edgar Hernandez Dañu en Martes, 19 de septiembre de 2023

En fin, sólo en México.

