Lo que necesitas saber: Eduardo Verástegui es firme representante en México de los movimientos de ultraderecha que poco a poco van apareciendo en varias partes del mundo.

Muy provida, pero bien que amenaza con darle chicharrón a quien no se alinee con su muy derecho (¿o ultraderechoso?) discurso. Así anda Eduardo Verástegui, el flamante aspirante a una candidatura ciudadana para disputar la presidencia de la República en 2024… y que, de conseguir su objetivo (y aunque no), amenaza con irse duro contra la comunidad LGBT y ambientalistas.

Desde hace algunos días, el exvocalista de Kairo presumió en redes un video en el que se le ve afinando puntería con tremendo riflote. Y bueno, tan bien recibida fue su publicación que decidió utilizarla nuevamente. Ahora ya con dedicatoria, porque –según parece– para darle al blanco piensa en quienes considera sus “enemigos”: aquellos que se mueven en favor del medio ambiente y quienes luchan por el respeto a los derechos humanos de todo mundo.

Foto: Eduardo Verástegui vía Facebook

“Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género”, amenazó Eduardo Verástegui en su nuevo mensaje que, sí muchas críticas y advertencias de “te voy a ‘bloquiar’”, pero llegó a ser compartido más de tres mil veces antes de ser borrado.

Eduardo Verástegui busca replicar en México ideas de Trump

No es la primera vez que Eduardo Verástegui dice francamente que va contra la comunidad LGBT… aunque sí, pocas veces había metido en el mismo saco a activistas que se pronuncian en contra del cambio climático. Señal inequívoca de que este güey anda con la misma agenda ultraderecha de gente como Donald Trump y el alocado candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei.

Que era una sátira, dice…

Pues bueno, después de ver que esta vez su publicación no despertó los suspiros esperados (no tantos), Eduardo Verástegui borró su publicación (o se la borraron) y aclaró que nomás estaba jugando. “Ahhhh, no se crean: no voy a balacear a nadie”.

“No se tomen el mensajito literalmente. ¿Ustedes no saben lo que es la sátira? Lo que estoy diciendo es que, con fuerza y con puntería, vamos a combatir la cultura y las políticas progres”, explicó el tipo que buena falta que le hace que alguien le explique los géneros literarios… y que ya anda en pleno trabajo para conseguir las firmas para postularse como candidato ciudadano a la presidencia de la República.

¿Lo conseguirá? Pues quién sabe, pero de que buscará que el movimiento que representa tenga más presencia en México, no hay que dudarlo.

