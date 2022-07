Todo un personaje ejemplar resultó El Chueco. Además de ser el presunto responsable del asesinato de sacerdotes jesuitas en Chihuahua y del secuestro de dos jugadores de beisbol, ahora le salen más delitos.

La nueva acusación contra José Noriel Portillo Gil, El Chueco, es por exigirle a la empresa Dia Bras Mexicana, SA de CV, el 10% de sus cargamentos de cobre. Si no había rebanada del pastel, entonces el susodicho no permitía que los transportistas de la filiar de la minera canadiense Sierra Metals Inc transitara por vialidades de Urique, Chihuahua.

Foto: SSPC.

De acuerdo con Animal Político, la denuncia contra El Chueco la hizo la propia Dia Bras Mexicana. Con lo descrito anteriormente, el nuevo delito del que se le acusa al susodicho es extorsión agravada y, por él, ya cuenta con orden de aprehensión girada por un juez del Estado.

Pero en este nuevo delito El Chueco no iba solo. Según lo denunciado por la filial de la minera de Canadá, el líder criminal contaba con la complicidad del exalcalde de Urique, Omar Loya. Éste dejaba que en las instalaciones de su aserradero fuera guardado el cobre que El Chueco “cobraba” a la de a fuerzas.

Por si fuera poco, según la información de inteligencia a la que Animal Político tuvo acceso, la actual alcaldesa de Urique también le habría entrado al “negocio” del Chueco. La funcionaria, llamada Mayra de Jesús Díaz, supuestamente encubría las extorsiones de Portillo Gil… y cómo no, si en éstas también estaría involucrado su hermano, Pedro Díaz.

Foto: Facebook / Héctor González

Según testimonios, luego de que el cobre es robado y almacenado un rato en el aserradero del exalcalde Omar Loya (quien actualmente milita en el Partido Verde), éste es llevado a una fundidora ubicada en Durango. Las autoridades ya tienen todo bien identificado, con colaboración de la Fiscalía duranguense.

Recordemos que el nombre… bueno, el apodo del Chueco comenzó a ser relevante para las autoridades, luego de que hace unas semanas se reportara el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas. Precisamente en el ya mencionado municipio de Urique, Chihuahua.

De acuerdo con las investigaciones, el responsable de la muerte de las tres personas es El Chueco. Y, antes de este triple homicidio, habría secuestrado a dos jugadores de un equipo de beisbol local, los cuales días después fueron localizados. Lamentablemente, uno de ellos sin vida.