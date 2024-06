Lo que necesitas saber: El horario de apertura de las casillas para las elecciones de este 2 de junio era a las 08:00 de la mañana, pero algunas abrieron hasta después de las 9

Mi México. Tanto se anduvo presumiendo que este 2 de junio tendríamos las elecciones más grandes de la historia, y la cosa no empezó bien. Retrasos, filas muy largas e incluso funcionarios que decidieron no llegar.

Oh sí, las elecciones 2024 comenzaron con el pie izquierdo, pues en muchas casillas de todo el país se reportaron retrasos de hasta más de una hora. En otras de plano los funcionarios de casilla no llegaron y tuvieron que salir a buscar voluntarios para poder llevar el ejercicio democrático.

¿Ya abrieron sus casillas? Nos reportan que en Texcoco no están funcionando por falta de voluntarios, solo llegó la presidenta de casilla ? #EleccionesMéxico2024 pic.twitter.com/9JSCgG4qcl — Sopitas (@sopitas) June 2, 2024

Los problemas en el inicio de las elecciones 2024

Y es que mucha gente llegó desde muy temprano a su respectiva casilla. Por ahí hubo personas que desde las 6:30 am comenzaron a hacer fila. Se supone que el horario de las casillas en todo el país era abrir a las 8:00 horas, pero en algunos casos pasaban de las 9 de la mañana y nomás nada.

Las filas para las casillas este 2 de junio / Foto: Sopitas.com

En Benito Juárez, en la casilla 4463, de plano las filas abarcaban dos cuadras y hubo desorden para entrar. En la casilla 1330 de Ecatepec pasaban de las 9:25 de la mañana y era la hora que no abrían la casilla para votar.

Foto: Equipo de Sopitas.com en sus respectivas casillas

Elecciones 2024: Funcionarios de casilla que no llegaron, el mayor problema

Otro caso complicado ocurrió en la 2452 de Iztapalapa, donde abrieron hasta después de las 9 de la mañana. Y en la 4463 de Texcoco se dio uno de los casos más comunes de esta jornada electoral del 2 de junio: Los funcionarios de casilla no llegaron a tiempo, por lo que a plenas 8:30 am comenzaron a pedir voluntarios para poder empezar.

Y es que ojo, sin los funcionarios de casilla correspondientes no se puede abrir una casilla, de acuerdo con la ley.

Lucy Sanabria, colaboradora de Sopitas.com, nos dio su testimonio al respecto: “A mí me tocó ser suplente y vine a ayudar a ponerla. También acá abrimos tarde pero porque no llegó uno de los funcionarios de la mesa que era Secretario. Por ley, acá no podían comenzar a contar las boletas sin el Secretario. Lo tenían que esperar hasta 8:15″.

Las filas para las casillas este 2 de junio / Foto: Sopitas.com

Otro problema que provocó un retraso este 2 de junio, fue que en la casilla 1325 de la colonia Lidavista, la gente se quejó por un hombre naturalizado era voluntario de casilla. No estaban de acuerdo con que el funcionario de su casilla “no fuera mexicano”, sin saber que las y los naturalizados, son mexicanos ante la ley.

? ‼️SE PONEN AL BRINCO PORQUE UN EXTRANJERO ES PRESIDENTE DE CASILLA‼️ ?

Esta mañana, a pocos minutos de abrir casillas, mujeres se oponen a que un Presidente de Casilla sea un hombre diferente nacionalidad, por tal hecho se ha retrasado la instalación de la misma. Esto sucede… pic.twitter.com/3xaRCwXDcS June 2, 2024

Voto en el extranjero también presentó dificultades

Y no se trata de un problema solo de México. Con eso de que también se puede votar desde el extranjero, en el Consulado de Madrid la fila era gigantesca. Hasta 6 horas de espera para emitir el voto este 2 de junio.

En España la fila para votar en el Consulado de Madrid es enorme ?? #EleccionesMéxico2024 pic.twitter.com/JK4PJQVsBG — Sopitas (@sopitas) June 2, 2024

Y también empezaron los reportes de vandalismo y violencia

Para colmo, no tardaron en llegar reportes de robo de casillas, intento de vandalizar en otras y personas que sufrieron golpe de calor por llevar tanto tiempo esperando en la fila. No se puede generalizar, pero podemos concluir que las elecciones 2024 no empezaron como se esperaba.

Estas dos personas quisieron quemar casillas en la escuela Bicentenario, cerca del Querétaro 2,000. Un ciudadano los embistió cuando trataban de huir. pic.twitter.com/i8WE4ykUYf — Carlos Vinicio Arredondo? (@CarlosVinicioAR) June 2, 2024

#EleccionesMéxico2024 | En la casilla especial número 52 de la alcaldía Benito Juárez, hay cientos de personas haciendo fila para votar, sin embargo a pesar de haber llegado desde las 3 de la mañana, aún no han podido acceder al recinto.



?: @Silvanflowers_ pic.twitter.com/SrKt6Qmv9Y — Animal Político (@Pajaropolitico) June 2, 2024

