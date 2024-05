Lo que necesitas saber: El 2 de junio, el INE instalará 1,177 casillas especiales, en las que sólo se podrá votar por presidente de la República. Bueno, por senadurías y gobernaturas... peeeero sólo si se encuentran en la misma entidad en la que viven.

En unos cuantos días será la elección presidencial del 2 de junio y, bueno, muchos la tendrán fácil para dejar su voto: nomás será ubicar su respectiva casilla, agarrar la credencial y listo. Pero hay varios que por “x” o “y”, pues no estarán cerca de dónde les toca. Para ellos el INE coloca las llamadas “casillas especiales”.

Así las filotas en las casillas especiales que se han colocado en elecciones pasadas / Foto: Cuartoscuro

¿Qué son y quiénes votan en las casillas especiales?

Las casillas especiales no son otra cosa que las casillas que el Instituto Nacional Electoral (INE) coloca el día de las elecciones para las personas “en estado de tránsito”… es decir, aquellos ciudadanos que se encuentren sólo de paso (y estén lejos de su respectiva sección electoral).

Lo anterior para nada es garantía de que los que estén lejos de la casilla que les corresponde puedan votar. Para que planeen muy bien qué van a hacer el domingo 2 de junio (digo, si es que se puede), pues ahí tienen que en cada una de las casillas especiales el número de boletas es limitado.

Ciudadanos alejados de su domicilio acuden a votar a las casillas especiales instaladas por el INE / Foto: Cuartoscuro

Sólo habrá 1,000 boletas para cada casilla especial

Si bien, según el INE, en una “casilla básica” (donde uno va y vota de acuerdo con la sección electoral que toca) se reciben entre 100 y 750 electores, hay casillas especiales donde no se dan abasto con las boletas electorales. Se acaban las boletas y ahí muere. Nadie más puede votar. Por eso, no es raro que luego la gente quede enojada porque no alcanzaron a votar… hay que llegar temprano, pues.

“Tenga en cuenta que el día de la Jornada Electoral, se contará únicamente con 1,000 boletas electorales por casilla especial”, advierte el INE en la página “ubicatucasilla.ine.mx”, que es donde uno puede, precisamente, ubicar dónde se encuentran las casillas especiales.

Fila en casilla especial / Foto: Cuartoscuro

El 2 de junio se elegirán un total de 629 cargos a nivel federal: 128 Senadurías, de las que 64 se elegirán bajo el Principio de Mayoría Relativa, 32 por el Principio de Primera Minoría y 32 por Representación Proporcional.

Además, también están en juego 500 diputaciones, en las que 300 se elegirán por Mayoría Relativa y 200 por Representación Proporcional. Y, claro, también se elegirá a quien por los próximo seis años se encargará de la Presidencia de la República.

Así como las casillas básicas, las casillas especiales estarán abiertas de las 8:00 a las 18:00 horas… o bueno, hasta que se acaben las boletas.

