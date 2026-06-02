Lo que necesitas saber: Este fin de semana, en Coahuila se elegirán 25 cargos: 16 por mayoría relativa y 9 por representación proporcional.

Coahuila está a punto de tener elecciones electorales locales, siendo uno de los pocos estados de México en el que este año sus ciudadanos saldrán a las urnas… pero, ¿qué se va a votar?

Votaciones por revocación de mandato en Oaxaca // X:@GobOax

Elecciones en Coahuila: ¿cuándo y qué se va a votar?

Vamos directo al grano. Este domingo 7 de junio de 2026, en el estado de Coahuila se llevará a cabo una jornada electoral para la renovación total del Congreso local.

Este proceso inició en diciembre de 2025 y concluirá a mediados de junio. Se elegirán 25 cargos: 16 por mayoría relativa y 9 por representación proporcional.

De acuerdo con el calendario del INE, del 5 de mayo al 3 de junio se realizaron las campañas. Tras el término de la jornada electoral este fin de semana, los cómputos se llevarán a cabo del 10 al 14 de junio.

Votaciones por revocación de mandato en Oaxaca // X:@GobOax

Veracruz también realizó jornada electoral este 2026

Eso sí, Coahuila no es el único estado de todo nuestro país que tiene jornada electoral este 2026, pues Veracruz se une a esta pequeña lista.

Resulta que en este estado se renovaron los cargos de Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías del Ayuntamiento de Tamiahua. Eso sí, las votaciones ocurrieron el pasado 29 de marzo.

Ahora, parece que el INE podrá enfocarse en las elecciones del próximo año. Además de la polémica y recién aprobada elección judicial en 2028 y reelección de magistrados.