¿Qué? Llamadas y mensajes pidieron a la gente que se quedara en casa… y votara el 4 de noviembre

El fantasma de las noticias falsas —fake news— se hizo presente este 3 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos y hasta los funcionarios del gabacho salieron a alertar a los ciudadanos y las ciudadanas de unas llamadas hechas para “invitarlos” a votar el día de mañana… por las largas filas que se registraron a lo largo de esta jornada.

La fiscal de Michigan Dana Nessel alertó de esta serie de llamadas —que se registró en la comunidad de Flint— y acusó que este rollo fue un intento para evitar que la gente ejerciera su voto.

Getting reports of multiple robocalls going to Flint residents that, due to long lines, they should vote tomorrow.

Obviously this is FALSE and an effort to suppress the vote. No long lines and today is the last day to vote. Don’t believe the lies! Have your voice heard! RT PLS.

— Dana Nessel (@dananessel) November 3, 2020