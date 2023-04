Ya es casi un hecho. Sólo falta que el pleno del Senado ratifique lo decidido por la comisión encargada de conceder la Belisario Domínguez… pero, ¿quién y porqué se opondrían a reconocer la trayectoria de Elena Poniatowska?

Ayer, los integrantes de la comisión de la medalla Belisario Domínguez decidieron que la edición 2022 de la presea será entregada a la escritora Elena Poniatowska. Esto, en reconocimiento de su larga trayectoria literaria, así como por su compromiso social.

Elena Poniatowska / FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

La comisión de la medalla Belisario Domínguez falló en favor de la autora de La noche de Tlatelolco de manera unánime y se espera que el pleno de la Cámara de Senadores haga lo mismo. De ser así (lo cual ya está más que cantado), el próximo 19 de abril Poniatowska será reconocida con el galardón que otorga el Senado a quienes destacan por acciones en beneficio de la nación o de la humanidad.

De acuerdo con la presidenta de la comisión de la Medalla Belisario Domínguez, Sasil de León, la escritora fue seleccionada de entre 151 candidaturas… ya que, recordemos, casi cualquier persona puede ser propuesta para recibir la condecoración (hace unos años, hasta se llegó a candidatear a Yuya).

Elena Poniatowska es “mujer de su tiempo y libre pensadora que expresa en sus letras sus firmes convicciones por ser parte de un México cada vez más libre, justo, igualitario y democrático”, destacó De León en entrevista para La Jornada.

La pregunta: ¿ahora sí AMLO entregará la Belisario Domínguez?

Aunque no es la primera vez que la medalla Belisario Domínguez será entregada a una de sus cercanas (bueno, aunque en últimas declaraciones Elenita se ha mostrado a disgusto con él), AMLO siempre ha brillado por su ausencia en la ceremonia que se realiza en la antigua sede del Senado.

¿Ahora sí irá? Muy probablemente no: En una de las ediciones, en la que se condecoró a la activista Ifigenia Martínez, ni así el presidente quiso hacer los honores… así que no se espera que cambie de opinión, no importando que se trate de Elena Poniatowska.

En esa ocasión en la que desairó a Ifigenia Martínez (una de las fundadoras del PRD), AMLO puso de excusa el no querer exponer la investidura presidencial… sobre todo porque, en ese entonces (y todavía), la senadora Lilly Téllez advirtió que si se topaba al presidente lo iba a encarar.