¿Reconciliación? Trump y Elon Musk son vistos cenando en Florida

Lo que necesitas saber: Donald Trump y Elon Musk fueron vistos cenando en Florida el sábado 3 de enero. ¿Será que ambos se reconciliaron?

Pues ahora sí que si los Gallagher pudieron reconciliarse, cualquiera puede. Y es que además de convertirse en noticia mundial por lo ocurrido en Venezuela, parece que Trump aprovechó el tiempo para salir a cenar y reconciliarse con Elon Musk.

Trump salió a cenar con Elon Musk el 3 de enero. Foto: Donald Trump (X)

Trump y Elon Musk arrancaron el 2026 saliendo a cenar

La noche del sábado 3 de enero, el presidente de los Estados Unidos y el dueño de X (o Twitter, para los que somos aferrados a la vieja escuela) fueron vistos comiendo y conviviendo en Mar-a-lago, una propiedad histórica ubicada en Palm Beach, Florida.

En redes sociales se pudieron ver algunos videos donde se podía ver a Donald Trump caminando junto a su esposa Melania y con Elon Musk siguiéndolos de cerca. Los tres estaban muy sonrientes y saludaban a la multitud que se encontraba en el lugar.

Al parecer ambos dejaron atrás sus diferencias

Claro que la noticia no pasó desapercibida, sobre todo considerando que apenas en junio del año pasado ambos se agarraron de las greñas en X y se cantaron algunas verdades (por acá un recuento de esta telenovela en caso de que no se hayan enterado).

Básicamente todo comenzó Elon Musk se bajó del barco de Trump y realizó críticas a la ley presupuestaria del presidente de Estados Unidos, quien respondió que Musk sí conocía dicho proyecto de ley y nomas’ le enojaba que afectaría a su empresa Tesla porque se iba contra los autos eléctricos.

Elon Musk y Donald Trump ya habían sido vistos en el funeral de Charlie Kirk. Foto: Elon Musk (X)

El dueño de X incluso presumió su cena con el presidente de Estados Unidos

Pero bueno, luego de ese intercambio de tuitazos (donde Musk hasta dijo que Trump sí aparece en los archivos de Epstein), pasaron unos meses y a ambos empresarios se les vio juntos en el homenaje a Charlie Kirk, pero no se rumoró nada de una reconciliación.

Ahora, tal parece que Trump y Elon Musk fumaron la pipa de la paz entre ellos y volverán a trabajar juntos, pues el dueño de Tesla posteó una foto de la “adorable cena” que tuvo con los Trump y celebró lo ocurrido en Venezuela con Nicolás Maduro.

Pero fue el Mar-a-lago donde los empresarios hicieron las pases. O eso parece. Foto: Elon Musk (X)

A ver cuánto dura la reconciliación entre Musk y Trump

No queremos ser los que aguadan la fiesta, pero considerando que Musk y Trump tienen su fama de tener carácter fuerte, hay que ver cuánto les dura el gusto o si los veremos trabajar juntos de nuevo… ¿o ustedes qué opinan al respecto?