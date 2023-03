Previously en este pin$%&e caso que parece que nunca va a terminar: Emilio Lozoya logró tumbar buena parte de las pruebas que la FGR tenía en su contra, haciendo prever que la tendrá papita para ganar el juicio por el caso Odebrecht (el cual, por cierto, ya fue abierto)…

Sin embargo, Lozoya no le quiere jugar el ver·$%as y desde hace rato advirtió que haría lo necesario para, de plano, no irse a juicio. Metió trámite del amparo correspondiente desde el 13 de marzo y, pues nada, éste ya fue admitido. Así que sólo le queda jugar con los pulgares en lo que espera una resolución por parte del juez.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya / Foto: Diego Simón Sánchez-Cuartoscuro.

Tal y como se dio a conocer cuando la defensa de Emilio Lozoya le dio vuelta a las pruebas que la FGR tenía en su contra de su cliente, el amparo para evitar el juicio es por considerar que ni PEMEX ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tienen la “personalidad jurídica” para exigir cuentas por el caso Odebrecht.

Según los abogados del exdirector de PEMEX, la paraestatal y la UIF no fueron afectados directamente por los delitos que se le imputan al susodicho (cohecho, asociación delictuosa y lavado), por lo que no deberían ser considerados como víctimas del caso Odebrecht… y, por lo tanto, ser sacados del proceso.

Emilio Lozoya está por enfrentar juicio por el caso Odebrecht / Foto: Cuartoscuro

En caso de que sea aceptado el amparo, Emilio Lozoya podría volver a intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), con el cual no sólo entregaría una buena suma de dólares, sino también podría convertirse en testigo protegido… que, a final de cuentas, haría que volviera a obtener su libertad.

De acuerdo con La Jornada, además de lo anterior, Lozoya vería suspendido todo paso rumbo a un juicio… y esta situación no se destrabaría sino hasta que se resuelva definitivamente si el ex de PEMEX recibe (o no) protección de la justicia federal.

Aunque esto se vea como una pequeña victoria para Emilio Lozoya, también es oxígeno puro para la FGR, ya que ella misma no quería dar inicio con el juicio contra el exfuncionario… ¿por? Pues porque le tumbaron buena parte de las pruebas que tenía en su contra. De hecho, ya apeló esa decisión y esto hará que el juicio contra Lozoya tarde en iniciar unos meses más (si es que inicia).