Lucha contra el cáncer: El emotivo discurso del senador por un día Juan Pablo Adame

Este miércoles 6 de septiembre Juan Pablo Adame tomó protesta como senador, por un día, ante el pleno de la Cámara Alta: “estoy aquí dando una batalla por mi vida“.

Pero ¿por qué solo será senador por un día? Acá te contamos todo lo que debes saber sobre este emotivo discurso y las iniciativas que se presentaron.

La lucha contra el cáncer del senador por un día

Juan Pablo Adame Alemán está registrado como suplente del senador Miguel Ángel Mancera, quien es coordinador de la bancada del PRD en el Senado. Fue diputado federal entre 2012 y 2015 y es originario de Morelos.

Un suplente es una persona que tomará el lugar del senador o senadora cuando éste pida licencia. Juan Pablo Adame lucha contra el cáncer y uno de sus objetivos era ser senador para presentar una iniciativa en favor de la lucha contra el cáncer.

Es por eso que el Miguel Ángel Mancera solicitó licencia a su cargo para este miércoles 6 de septiembre y que su suplente pudiera tomar protesta. Y así ocurrió.

“El cáncer volvió, he sobrevivido a 3 cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan 13 más, pero no me voy a detener, no me voy a rendir”, dijo en el pleno del Senado mientras todos los legisladores aplaudían.

Ya en su cargo como senador oficial, Adame presentó una iniciativa para otorgar un apoyo económico para las familias que tienen un paciente con cáncer. Además, un punto de acuerdo para pedir más recursos para personas con cáncer.

Es importante mencionar que el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad. La iniciativa arrancó su camino legislativo.

"Si podemos estar por el otro. Si podemos con nuestras acciones hacer política con mayúscula. Entonces, con ese espiritu debemos desarrollar nuestra vocación (…) para poder poner el poder al servicio del bien común".



En la tribuna, el senador afirmó que sus iniciativas están enfocadas en el objetivo de que no se disminuyan los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación que se asignan a las personas con bajos recursos que padecen cáncer.

