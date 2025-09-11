Lo que necesitas saber: Clara Brugada informó que, al corte del medio día de este jueves, lamentablemente son ocho las personas fallecidas por lo sucedido.

Como suele suceder en dolorosos casos como el ocurrido en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, luego de la tragedia comienzan a destaparse irregularidades: la pipa de gas que explotó operaba sin contar con seguro de responsabilidad civil o de responsabilidad por daño ambiental.

Además, en el último informe que dio el gobierno de la CDMX revelaron que la posible causa de la explosión de la pipa de gas fue el exceso de velocidad.

La explosión de la pipa de gas provocó el cierre de ambos sentidos en la autopista México-Puebla. Foto: Reporte vial del Edomex (X)

Autoridades revelan posible causa de la explosión

Casi un día después de la explosión de la pipa de gas que ocurrió en el puente la Concordia, la Fiscalía de la CDMX informó que una de las primeras investigaciones señala que el incidente ocurrió posiblemente porque la unidad iba en exceso de velocidad.

“El exceso de velocidad es una de las líneas (de investigación), estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto“, señaló Bertha María Alcalde Luján.

Foto: Cuartoscuro.

Vigencia de las pólizas de seguro de la pipa de gas vencieron en junio pasado

Lo anterior fue confirmado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Por medio de un comunicado, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) señaló que la empresa que mandaba a su pipa a operar de tal manera es Transportadora Silza, S.A de C.V.

Dicha empresa, aclara la SEA, sí cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía… sin embargo, no con los permisos que amparan la actividad de semirremolque con los que debía contar la pipa de gas cuya explosión causó la muerte de 4 personas y dejó a más de 90 con heridas (algunas de gravedad).

Explosión en CDMX // X:@ClaraBrugadaM

De acuerdo con el comunicado de la ASEA, la vigencia de la póliza de la pipa de gas venció el 12 de junio pasado. “En lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud de registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental”… y dichas pólizas son necesarias para contar con un permiso para las actividades que realizaba la pipa de gas.

Silza asegura que responderá por accidente

Luego de que la ASEA echara la información que la deja muy mal parada, la empresa Silza emitió un comunicado en el que no niega lo señalado por las autoridades y, asegura, asumirá su responsabilidad social y legal.

De acuerdo con Silza, ya puso en marcha tres protocolos para atender todos los frentes de esta tragedia… y, bueno, aunque ASEA dice que no se cuenta con pólizas, la empresa dice que ya activó las tres con las que que cuenta la pipa de gas.

Pólizas que ha echado a andar Silza / Captura de pantalla

Clara Brugada ofrece actualización: cifra de muertos aumentó a ocho

Para lo que sí metió registro de pólizas la empresa Silza fue para obtener el permiso para la actividad de almacenamiento de gas licuado mediante planta de suministro… sin embargo, dicha solicitud le fue bateada. “Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro de un seguro vigente ante la ASEA”.

Explosión en CDMX // X:@ClaraBrugadaM

Al corte del medio día de este jueves, la jefa de gobierno de la CDMX informó que, lamentablemente, ya son ocho las personas fallecidas por la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, ubicado en Iztapalapa.

“Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas; de ellas lamentamos mucho confirmar ocho personas fallecidas, 22 en estado crítico, seis en situación grave, 39 delicados y 19 personas que gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencias ya se dieron de alta, por lo tanto se tiene 67 personas que continúan hospitalizadas”, señaló Brugada.

Además, como en cortes anteriores, compartió que, para información de personas lesionadas, se puede marcar al número 55 5683 2222.