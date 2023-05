Ayer, por medio de un mensaje en redes, la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer que, según sus características, podría tratarse de Lesly Martínez, desaparecida desde el pasado 30 de mayo.

De acuerdo con Fiscalía de la CDMX, el hallazgo del cuerpo en Guerrero fue realizado por agentes de Policía de Investigación y personal de la fiscalía de dicho Estado. El punto específico fue el municipio de Huitzuco de los Figueroa.

Autoridades informaron del hallazgo del cuerpo de una mujer con “características similares” a Lesly Martínez / Captura de pantalla

Se realizarán estudios de ADN para saber si es Lesly Martínez

Según el breve mensaje de las autoridades, el cuerpo encontrado en Guerrero es de una mujer “con características similares al de la joven Lesly Martínez”. Ahora, indicó la Fiscalía de la CDMX, habrá que esperar a los estudios de ADN con los que se determinará si se trata de la misma persona.

De entre todos los lamentables casos de desapariciones que se reportan en México, el de Lesly Martínez “destaca” por evidenciar lo mal que las autoridades reaccionan y manejan la información que, a duras penas, recaban.

Desaparición de Lesly Martínez / Captura de pantalla

FGJCDM ocultó información a familiares de Lesly

Lesly desapareció el pasado 30 de mayo y, durante varios días sus familiares la buscaron. Incluso, bloqueando vialidades para exigir su pronta localización. Sin embargo, mientras esto sucedía, las autoridades de la CDMX ya sabían que la chica había sido asesinada por su expareja.

Fue hasta varios días después – y luego de fuertes manifestaciones – que la gente de la FGJCDMX compartió la información.

“El policía de investigación, el fiscal, las autoridades sabían y no le dijeron nada a la familia. Estamos en martes [9 de mayo], no la han buscado. No lo han detenido a él, no han detenido a su familia. Su familia también sabía”, comentó una cercana a Lesly Martínez, momentos después de enterarse de la confesión de la expareja de la chica.

Sobre el paradero del presunto responsable de la muerte de Lesly Martínez nada se sabe. Y tampoco las autoridades han aclarado si, como algunos suponen, éste confesó su crimen directamente y se le dejó en libertad. Una versión apunta a que informó a su madre y ésta dio aviso a las autoridades.