Encuentran sin vida a Malikah Shabazz, hija de Malcolm X

La muerte de Malikah Shabazz, hija del activista afroamericano, Malcolm X, fue confirmada por la policía de Nueva York.

De acuerdo con la BBC, Malikah Shabazz fue hallada sin vida en su domicilio, ubicado en Brooklyn, Nueva York. Esto el pasado lunes 22 de noviembre, por la tarde.

Fue la hija de Shabazz quien la encontró inconsciente. Inmediatamente llamó a las asistencias médicas, las cuales declararon la muerte de la mujer. No había nada más que reportar. Según los informes, la hija de Malcolm X murió de causas naturales.

Malikah Shabazz tenía 56 años y era la menor de las seis hijas que tuvo el activista afroamericano asesinado el 21 de febrero de 1965.

La muerte de Shabazz ocurre a días de la exoneración de dos de los hombres que habían sido condenados por el asesinato de Malcolm X.

La exoneración la dio un juez de Manhattan, luego de que una investigación que duró 22 meses arrojó como resultado que fueron ocultadas pruebas que demostraban la inocencia de Muhammad A. Aziz y el difunto Khalil Islam, condenados en 1965 por el asesinato de Malcolm X.

“Esto apunta a la verdad de que las fuerzas del orden a lo largo de la historia a menudo no han cumplido con sus responsabilidades”, comentó para The New York Times, Cyrus R. Vance Jr., fiscal de distrito de Manhattan.

Vance se disculpó en nombre de las fuerzas del orden de los Estados Unidos, que, según dijo, les había fallado a las familias de los dos hombres condenados. Esas fallas, dijo, no pudieron remediarse, “pero lo que podemos hacer es reconocer el error, la gravedad del error”.

La nueva investigación del asesinato de Malcolm X enfrentó varios problemas, debido a que muchos testigos e involucrados ya han muerto, además de que varias pruebas se han perdido. Pese a todo, la evidencia de la inocencia de los ahora exonerados fue significativa.

Uno de los testigos que aún sigue vivo, conocido solo como J.M., respaldó la coartada del Aziz, sugiriendo que él no había participado en el tiroteo, ya que había estado, como dijo en el juicio, en su casa cuidando sus piernas heridas.

Se determinó que, si la evidencia que se consiguió ahora hubiera sido presentada a un jurado, bien podría haber dado lugar a absoluciones. Aziz, liberado en 1985 (ahora de 83 años), y Khalil Islam, liberado en 1987 y fallecido en 2009, no habrían tenido que pasar décadas luchando para limpiar sus nombres.