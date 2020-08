Enorme incendio consume fábrica en Texas, Estados Unidos

En la noche de este martes, 18 de agosto, comenzó un enorme incendio en una planta de plásticos en Grand Prairie, en Texas, Estados Unidos. Sí, a pesar de que han pasado varias horas, el fuego sigue consumiendo este lugar y las autoridades consideran que seguirá así por algunos días más.

¿Qué pasó en esta fábrica de Texas?

De acuerdo al subjefe del Departamento de Bomberos de Grand Prairie, Bill Murphy, el fuego comenzó durante la noche de este martes, cuando una línea eléctrica cayó sobre un área de almacenamiento que guardaba láminas de plástico, entonces uno de los vagones se empezó a incendiar y luego se extendió.

#BREAKING: Massive industrial fire burning in Grand Prairie, Texas. pic.twitter.com/K9skBZ644z — UA News (@UrgentAlertNews) August 19, 2020

Por fortuna, hasta el momento las autoridades no han reportado personas heridas y no se han ordenado evacuaciones oficiales. Aunque sí señalan a las personas que viven cerca de este punto de Texas, que no deben acercarse para evitar algún accidente por el enorme fuego.

¿Cuál es la situación actual de este incendio?

El subjefe del Departamento de Bomberos de Grand Prairie, Bill Murphy informó que hasta ahora el fuego se ha contenido, pero que probablemente la fábrica seguirá ardiendo durante al menos dos días más.

Al respecto, indicó: “Las llamas no son tan grandes. Nuestro mayor problema es que se trata de mucho plástico. Arde muy rápido”.

A huge fire breaks out at a plastics factory in Grand Prairie, Texas. https://t.co/XV3KBw8Lni pic.twitter.com/Pzp1c2Qany — ABC News (@ABC) August 19, 2020

Por otra parte, los bomberos ahora están preocupados de que caigan más líneas de electricidad si continúa el incendio en la fábrica. Aunque Murphy también señaló que ya se desactivaron las torres eléctricas.

¿Cuál pudo se la causa del fuego?

Bill Murphy cree que lo que ocurrió es que la línea eléctrica se dañó durante una fuerte tormenta a inicios de esta semana, lo que quizá provocó su caída.

Finalmente, también departamentos de bomberos del Aeropuerto Internacional de Dallas, están apoyando a contener este incendio en Texas, al igual que funcionarios ambientales estatales y locales para evaluar su impacto.

*Con información de The Dallas Morning News