La situación entre Venezuela y Estados Unidos parece que no va a mejorar pronto… pues mientras el gobierno de Trump rechazó una oferta del gobierno venezolano para que Maduro deje el poder, el mandatario de Venezuela proclamó a Jesucristo como “único dueño” de su país.

Foto: Jesus Vargas-Getty Images.

Estados Unidos habría descartado una oferta de Maduro para dejar el poder…

Vamos directo al grano. Resulta que según una investigación, Estados Unidos rechazó una propuesta que le hizo el gobierno de Venezuela para que el presidente Nicolás Maduro dejara el poder.

La información fue publicada por ‘The New York Times’. Esta propuesta contemplaría que el presidente venezolano dejaría su cargo en unos dos o tres años con una transición ordenada.

Además, funcionarios venezolanos también plantearon que durante esta transición, la vicepresidenta asumiría el cargo y completaría el mandato hasta 2031, sin reelección.

El gobierno de Donald Trump habría rechazado esta propuesta debido a que no reconocen la legitimidad del Gobierno de Maduro. Recordemos que acusan directamente al mandatario de terrorista.

NIcolás Maduro y ejército de Venezuela / Foto: @NicolasMaduro

Nicolás Maduro declara que “Jesucristo es único dueño de Venezuela”

Por un lado, el gobierno de Trump despliega embarcaciones y tropas en el Caribe. Mientras que por el otro, Maduro anda proclamando a Jesucristo como “dueño” de Venezuela.

Pero no nos malentiendas, no tiene nada de malo la religión. Solo que Nicolás Maduro anda más preocupado por declarar a Dios como “el único real y verdadero”, que por resolver la crisis política y enfrentar las tensiones que tiene su país con Estados Unidos.