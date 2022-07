¿Ya le cayó el chahuistle a Enrique Peña Nieto? Pues… todo indica que viene un proceso rudo en su contra si es que la FGR avanza bien y sin complicaciones, ya que abrió una carpeta de investigación por unas transferencias millonarias relacionadas con EPN.

Ajá, en la mañanera de este 7 de julio el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Pablo Gómez reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una investigación en contra del expresidente EPN por transferencias internacionales —a Europa y Estados Unidos— que tuvieron un monto de más de 26 millones de pesos.

Foto: Isaac Esquivel-Cuartoscuro.

FGR abre carpeta de investigación contra EPN

“Esta es la nota de los datos de la carpeta o la información completa con datos entregada a la FGR, la Fiscalía ha abierto ya una carpeta de investigación, la Fiscalía hará la investigación, la UIF aportará todo lo que requiera la Fiscalía, las investigaciones están a cargo de la Fiscalía”.

Esto fue lo que Pablo Gómez explicó luego de describir el esquema de transferencias millonarias e internacionales hechas por una empresa y su filial relacionadas con Enrique Peña Nieto.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Ahí en Palacio Nacional, el jefe de la UIF insistió en que la FGR es la que lleva la investigación y que la Unidad sólo está para darle la información financiera que tiene a su alcance, desestimando actividades “extraordinarias” y recordando que la rienda de esta investigación la lleva la gente de Alejandro Gertz Manero.

Según Pablo Gómez, lo que hizo la UIF fue rastrear las transferencias, recopiló la información y papas, la FRG abrió la carpeta de investigación.

Foto: Presidencia-Cuartoscuro.

Sobre el esquema de transferencias, la verdad es que no hay muchos detalles. De hecho, Gómez dijo que no daría tanta información para no entorpecer las investigaciones, pero a grandes rasgos le están echando un ojo a los dineros de EPN porque las transferencias se realizaron en efectivo o por cheques, no se sabe bien bien de las fuentes del dinero y las empresas relacionadas tienen broncas o irregularidades fiscales.