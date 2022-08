Mamás, papás, profes, direcciones de escuelas y, por supuesto, niñas, niños y adolescentes; por acá el Conapred nos recordó que los colegios no pueden restringir la entrada de los y las estudiantes por sus cortes de pelo o si lo llevan pintado.

A pocos días del regreso a clases presenciales del ciclo escolar 2022-2023, el Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) se adelantó antes de recibir más quejas y mandó este mensaje importante, sobre todo, a las escuelas.

“Deben ser respetados los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares”.

Escuelas no pueden prohibir el pelo largo o pintado: CONAPRED

Ajá, no aplica eso de que hay que llevar a fuerza casquete corto o si alguien lleva la mata pintada, no hay razón para que las direcciones de las escuelas se pongan al brinco.

Todo esto se fundamenta en el derecho de los niños, las niñas y adolescentes al libre desarrollo de la personalidad —por ACÁ, por ejemplo, pueden checar el caso de un niño que ganó un amparo porque no lo dejaban pasar con el pelo largo a la secu. Y lo que aquella vez determinó un juez de Michoacán, es que no había argumentos válidos para restringir la entrada del muchacho, pues su corte no obstaculizaba el aprendizaje.

El Conapred explicó que del 3 de enero al 15 de agosto de 2022, la Jefatura de Departamento de Orientación recibió 487 casos relacionados con estudiantes de escuelas secundaria, prepa y universidades a quienes se les impidió la entrada a los planteles… sólo por tener el pelo largo o pintado.

De esos casos, cinco completaron tooooodo el proceso para ser atendidos conforme la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

Entonces, ojo por aquí.

Igual el Conapred dijo que durante las clases a distancias los niños y las niñas, adolescentes, decidieron dejarse el pelo largo o pintárselo, pero a la hora del regreso, algunas escuelas restringieron sus derechos “motivadas por su apariencia física”.

Y que en algunos casos impidieron tanto el ingreso como la permanencia o el egreso en esas escuelas.

Los derechos

Para garantizar el respeto al derecho a la educación, libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación de las niñas y los niños, Conapred va a estar atento a cualquier caso.

Por aquí les dejamos el contacto por cualquier queja o un caso por el estilo:

Números telefónicos: 55 5262-1490 y 800 543 0033.

Correo electrónico: quejas@conapred.org.mx.

O su cuenta en Twitter: @CONAPRED