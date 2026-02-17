España enviará ayuda humanitaria a Cuba (alimentos y productos sanitarios) vía la ONU, en medio de la crisis energética por falta de combustible y apagones, mientras Trump llamó a la isla “Estado fallido” y dijo que debería “hacer un trato” con EE.UU. en el contexto de la presión por el petróleo.

Cuba está metida en una tormenta: escasez de combustible, apagones, recortes en transporte y hasta escuelas ajustando horarios. En ese contexto, España anunció que enviará ayuda humanitaria (alimentos y productos sanitarios) a la isla vía el sistema de Naciones Unidas, mientras Donald Trump volvió a escalar el discurso y presiona a terceros países por el tema del petróleo.

Lo que necesitas saber (en corto)

José Manuel Albares recibe en Madrid al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla (16 de febrero de 2026).

España enviará alimentos y productos sanitarios a Cuba y lo hará vía la ONU

El anuncio salió después de una reunión en Madrid entre el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, y el canciller cubano Bruno Rodríguez. La promesa: ayuda humanitaria enfocada en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad, canalizada por el sistema de Naciones Unidas y con participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

De acuerdo con reportes en medios españoles, la ayuda se plantea como una respuesta de emergencia en un momento en el que Cuba trae problemas serios para cubrir lo básico.

Trump y la presión por el petróleo: el “apriete” que está detrás del desabasto

El punto clave de este momento es el combustible. En las últimas semanas, la Casa Blanca ha reforzado la presión internacional para complicar el flujo de petróleo hacia La Habana, y Trump ha usado el tema como bandera política: incluso declaró que Cuba es un “Estado fallido” y dijo que debería “hacer un trato” con Estados Unidos para evitar que la situación empeore.

¿El impacto? Si falta combustible, se encadena todo: menos transporte, menos capacidad de generación eléctrica y más apagones. Y en una economía que ya venía frágil, eso pega directo en la vida diaria.

.@POTUS: "Cuba is, right now, a failed nation… We're talking to Cuba right now. I have @SecRubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. We have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very… pic.twitter.com/5Fslli5ukx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 17, 2026

Cómo se está sintiendo en Cuba: apagones, recortes y hasta cambios en la escuela

La crisis energética no es abstracta: se traduce en medidas de contingencia. Reportes recientes describen recortes de actividades y ajustes para “estirar” el combustible disponible, además de afectaciones a servicios y rutina diaria.

En otras palabras: no es sólo “economía”, es logística básica del país funcionando a medias.

Moneda de Cuba cae a un mínimo histórico ante la crisis energética

Qué sigue: ayuda internacional y agenda diplomática

Además del envío de ayuda, en la conversación entre cancillerías también se puso sobre la mesa la relación económica (incluyendo empresas españolas que operan en Cuba) y la Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid para 4 y 5 de noviembre.

Por ahora, lo importante es esto: España se suma a la lista corta de países que están mandando ayuda humanitaria, mientras la presión de Washington alrededor del petróleo mantiene la crisis energética en modo “emergencia”.