Esposa de César Duarte busca amparo contra posible extradición… ya la batearon “parcialmente”

La esposa de César Duarte, Bertha Olga Gómez Fung, siente que le puede caer la voladora en cualquier momento… razón por la cual solicitó un amparo contra cualquier medida legal en su contra…

Pero, inicialmente nos la batearon… aunque no por no estar vinculada a un delito o tener riesgo de fuga… sino porque por ahora no se sabe si la doña tiene orden de aprehensión (y extradición en su contra). Así que, para salir de la duda, habrá que esperar un rato.

Por ahora lo que se sabe es que el juzgado sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México rechazó la suspensión provisional que pidió la esposa de César Duarte contra cualquier orden de aprehensión con fines de extradición… como la que ya se ejecutó contra su marido.

De acuerdo con La Jornada, la seño Bertha solicitó su amparo el pasado 17 de julio… una semanita después de que César Duarte fue detenido por la justicia de Estados Unidos, en Florida. Y bueno, aunque en un inicio la doña pudo pensar que “ya la había hecho”, dado que se le admitió el trámite del recurso legal… pos a final de cuentas se lo rechazaron, por las razones ya señaladas.

“Se admite la demanda (…) Este juzgador procede (a) analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En consecuencia, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo (…) se desecha parcialmente la demanda de amparo“, cita Expansión.

Resolución definitiva en agosto

Aunque la primera batalla la perdió la esposa de César Duarte, hay que remarcar que la resolución del juez federal fue parcial. Gómez Fung todavía puede sacar agua del pozo y tener un fallo positivo en la audiencia que se celebrará el 24 de agosto.

De acuerdo con La Jornada, para dar su veredicto, el juez pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que entregue informes que lleven a conocer si hay una orden de detención en contra de la esposa de César Duarte Jáquez.

Por su parte, El Universal indica que el juez le dio 48 horas a la Fiscalía de Chihuahua para que digan si tienen alguna orden contra Gómez Fung… lo cual no sería raro, dado que en diversas ocasiones ha sido mencionada en las investigaciones que se han realizado sobre las transas de César Duarte… por ejemplo, en 2014 se le investigó al exgober y a ella por lavado. Sin embargo, la pesquisa fue archivada.