Lo que necesitas saber:
Las estaciones de la Línea 2 Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez cerraron de manera temporal. Siguen sin servicio Chabacano, Allende y Zócalo.
**Actualización con corte a las 10:30 de la mañana: y después de arrancar con una serie de cierres temporales, el Metro reabrió las estaciones Hidalgo y Universidad de la Línea 3. Nativitas, Viaducto, San Antonio Abad, Xola, Ermita, Hidalgo y Pino Suárez de la Línea 2 y Pino Suárez de la Línea 1.
También con corte a las 10:30, los cierres se mantuvieron en Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano de la Línea 2.
Así fueron los cierres de estaciones en el Metro de CDMX
Previo al arranque de la inauguración del Mundial 2026 en CDMX y de madrugada, el director del Metro Adrián Rubalcava comenzó a compartir información de cierres temporales en la Línea 2. Luego, se siguieron con las líneas 3 y 1.
En cuanto a la Línea 3, se trata del cierre —a eso de las 6:53 de la mañana— de la estación Hidalgo.
Estaciones que cerraron
En cuanto a la Línea 2 —que va de Cuatro Caminos a Tasqueña—, Rubalcava informó en la madrugada del 11 de junio de los cierres temporales en Bellas Artes, Pino Suárez e Hidalgo, además de recordar que seguían cerradas Chabacano, Allende y Zócalo.
Aunque a eso de las 8:15 de la mañana, el Metro actualizó la información y agregó más estaciones. Aquí la lista completa con corte a las 9:04 de la mañana:
Línea 1
- Pino Suárez
Línea 2
- Bellas Artes
- Hidalgo
- Allende
- Zócalo/Tenochtitlán
- Pino Suárez
- Chabacano
- San Antonio Abad
- Viaducto
- Xola
- Nativitas
- Ermita
Línea 3
- Hidalgo
- Universidad
De esta manera, en las inmediaciones del Centro Histórico, una de las alternativas para llegar es la estación San Juan de Letrán.
Y el Tren Ligero
Con respecto al Tren Ligero, el Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México avisó que la operación de Xochimilco a Tasqueña —sin ascensos ni descensos en la estación Estadio Azteca— sigue sin cambios.
Aunque en la terminal Tasqueña sólo hay servicio directo a la estación Estadio Azteca.
Y, bueno, de acuerdo con reportes en Twitter (X) y el equipo de Sopitas.com que se lanzó a la cobertura en el Estadio Ciudad de México sólo se ha estado dando servicio a las personas con boleto para el partido entre México y Sudáfrica o una acreditación.
Por cualquier cosa, por acá les dejamos una nota con las marchas y concentraciones programadas el 11 de junio en CDMX.