Lo que necesitas saber: Las estaciones de la Línea 2 Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez cerraron de manera temporal. Siguen sin servicio Chabacano, Allende y Zócalo.

**Actualización con corte a las 10:30 de la mañana: y después de arrancar con una serie de cierres temporales, el Metro reabrió las estaciones Hidalgo y Universidad de la Línea 3. Nativitas, Viaducto, San Antonio Abad, Xola, Ermita, Hidalgo y Pino Suárez de la Línea 2 y Pino Suárez de la Línea 1.

También con corte a las 10:30, los cierres se mantuvieron en Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano de la Línea 2.

Así fueron los cierres de estaciones en el Metro de CDMX

Previo al arranque de la inauguración del Mundial 2026 en CDMX y de madrugada, el director del Metro Adrián Rubalcava comenzó a compartir información de cierres temporales en la Línea 2. Luego, se siguieron con las líneas 3 y 1.

En cuanto a la Línea 3, se trata del cierre —a eso de las 6:53 de la mañana— de la estación Hidalgo.

Foto: @AdrianRubalcava

Estaciones que cerraron

En cuanto a la Línea 2 —que va de Cuatro Caminos a Tasqueña—, Rubalcava informó en la madrugada del 11 de junio de los cierres temporales en Bellas Artes, Pino Suárez e Hidalgo, además de recordar que seguían cerradas Chabacano, Allende y Zócalo.

Aunque a eso de las 8:15 de la mañana, el Metro actualizó la información y agregó más estaciones. Aquí la lista completa con corte a las 9:04 de la mañana:

Línea 1

Pino Suárez

Línea 2

Bellas Artes

Hidalgo

Allende

Zócalo/Tenochtitlán

Pino Suárez

Chabacano

San Antonio Abad

Viaducto

Xola

Nativitas

Ermita

Línea 3

Hidalgo

Universidad

Foto: Daniela Bárcenas-Sopitas.com.

De esta manera, en las inmediaciones del Centro Histórico, una de las alternativas para llegar es la estación San Juan de Letrán.

Y el Tren Ligero

Con respecto al Tren Ligero, el Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México avisó que la operación de Xochimilco a Tasqueña —sin ascensos ni descensos en la estación Estadio Azteca— sigue sin cambios.

Aunque en la terminal Tasqueña sólo hay servicio directo a la estación Estadio Azteca.

Foto: @STECDMX

Y, bueno, de acuerdo con reportes en Twitter (X) y el equipo de Sopitas.com que se lanzó a la cobertura en el Estadio Ciudad de México sólo se ha estado dando servicio a las personas con boleto para el partido entre México y Sudáfrica o una acreditación.

Foto: @Reforma

Por cualquier cosa, por acá les dejamos una nota con las marchas y concentraciones programadas el 11 de junio en CDMX.