Lo que necesitas saber: La ceremonia de inauguración inicia 90 minutos antes del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica, que empieza a la 1 de la tarde

Cuatro años de espera se terminan; llegó el día marcado en el calendario desde el silbatazo final de Qatar… ¡Este 11 de junio es la inauguración del Mundial 2026 con el México vs Sudáfrica! Obvio, acá traemos el dato definitivo para ver el partido y la ceremonia previa en vivo.

Foto: FIFA World Cup (Facebook)

Horario y transmisión: ¿Dónde ver el México vs Sudáfrica del Mundial 2026 este 11 de junio?

Recuerda que al ser la inauguración del Mundial 2026, antes del México vs Sudáfrica tendremos una ceremonia con Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules y más estrellas poniéndole ritmo al evento (aquí todos los detalles).

Pero vamos sin tanto rollo con los datos que necesitas saber (y los que más nos interesan):

¿A qué hora empieza la ceremonia de inauguración ? A las 11:30 horas .

? A las . ¿A qué hora empieza el México vs Sudáfrica ? En punto de las 13:00 horas.

? En punto de las ¿ Dónde ver? Habrá diferentes opciones de transmisión, empezando por Canal 5 y Azteca 7 de televisión abierta . TUDN (tv de paga y Youtube) Azteca Deportes Network ViX Premium (Pase Mundial 2026) Canal 2 de televisión abierta Canal 9 de televisión abierta Canal 5 de televisión abierta Azteca 7 de televisión abierta

Habrá diferentes opciones de transmisión, empezando por .

¡No hay manera de perderse el silbatazo inicial desde el Estadio Ciudad de México!

Fotografía Mexsport

Es posible que la inauguración del Mundial 2026 se dé con lluvia incluida

El Servicio Meteorológico Nacional promete tenernos al tanto de cómo estará el clima en el Estadio Ciudad de México para este 11 de junio, pero con la información hasta ahora, la probabilidad de que haya lluvia es alta, aunque tenemos la esperanza de que caiga hasta que termine el México vs Sudáfrica.

El pronóstico es que el cielo nublado y las lluvias continuarán mínimo hasta el 12 de junio, por lo que podemos estar seguros de que el sol no será protagonista cuando se inaugure el Mundial 2026.

Estadio Ciudad de México / Mexsport

La posibilidad de tormentas eléctricas y granizo también está presente, pero eso se espera en la tarde o noche; y como el partido acabará por ahí de las 3 de la tarde, ya no será un riesgo.

Lo dicho, el SMN promete un pronóstico más exacto a las 19:00 horas de este martes, a dos días del México vs Sudáfrica.

Selección Mexicana / Foto: Mexsport

Ya solo nos queda dejar el dato para quienes van al Estadio Ciudad de México (cierres viales, horario de puertas y más información que necesitas saber).