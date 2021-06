Vuelo, viaje y vacuna: Washington ofrece marihuana si te inyectas contra COVID

Mientras en México sigue la rebatinga por conseguir alguna vacuna contra COVID y en el mundo entero la situación está color de hormiga, en Estados Unidos ya se les están acabando las ideas para convencer a las personas de recibir la codiciada inyección.

Ya intentaron por las buenas, por las malas y ahora están apostando por las calmadas.

Una nueva medida en el estado de Washington —en la esquina noroeste de Estados Unidos— permitirá que todas las personas que reciban su vacuna contra COVID, se lleven también un cigarro de marihuana. Gratis. En combo.

La campaña se llama “Jabs for Joints” y se podría traducir a “Piquetes por Churros”, nomás que en español no rima.

De acuerdo con el New York Times, esta medida es una última intentona desesperada pues, a pesar de que las vacunas contra COVID están al alcance gratuito de prácticamente toda la población, no consiguen suficiente quórum. Una reciente estimación decía que más de 42% de las personas en Washington no ha recibido ninguna dosis.

Más de la mitad de la población no tiene el plan de vacunación completo.

Pero bueno, volviendo al regalo de marihuana, tiene bastantes reglas: aplica solo para mayores de 21 años y tienes que acudir a un dispensario registrado para recibir la verde cortesía. “Aplica únicamente para cigarros, no para otros productos comestibles”, asegura el New York Times, antes de que se pongan a agarrar todos los brownies que encuentren.

Comenzó a aplicarse este lunes 7 de junio y seguirá activa durante más de un mes en el estado de Washington pues termina hasta mediados de julio.

Y como siguen en la fiesta de la vacunación, esa no es la única medida aprobada en la entidad que alberga la ciudad de Seattle pues, recientemente, las regulación de licores se amplió para que también recibas una cerveza, una copa de vino o un trago más pesado si presentas la copia de tu vacunación.

¡Salud!