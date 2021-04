Los pudientes: Estados Unidos compartirá 60 millones de vacunas de AstraZeneca a varios países

Este lunes 26 de abril se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos empezará a compartir 60 millones de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a varios países del mundo. Sí, al menos esto informó el asesor principal de COVID en la Casa Blanca, Andy Slavitt.

El asesor principal de la pandemia en la Casa Blanca, dio a conocer este día por medio de sus redes sociales que Estados Unidos empezará a compartir hasta 60 millones de vacunas de AstraZeneca a países de todo el mundo: “Estados Unidos lanzará 60 millones de dosis de AstraZeneca a otros países a medida que estén disponibles”, publicó en su cuenta de Twitter.

BREAKING: U.S. to release 60 million Astra Zeneca doses to other countries as they become available.

— Andy Slavitt (@aslavitt46) April 26, 2021