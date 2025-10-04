Lo que necesitas saber: El próximo año Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia y por eso preparan monedas conmemorativas

La imagen de Donald Trump podría quedar plasmada para siempre en las monedas de un dólar, al menos en las que saldrán para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de ese país.

Y sí, parece noticia falsa difundida por algún o alguna fan de ese señor, pero no es así. Lo revelaron nada menos que funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quienes lo dan por hecho.

Trump, presidente de Estados Unidos // X:@WhiteHouse

Estados Unidos lanzará moneda con la imagen de Donald Trump

De por sí ya vemos la cara de Trump por todos lados y ahora esto. Todo comenzó con una publicación en X de Steve Guest, comunicador afín al gobierno.

“ATENCIÓN A TODOS LOS PATRIOTAS: Estados Unidos ha vuelto, y con él la moneda de un dólar. El presidente Donald Trump será por siempre el rostro del 250 aniversario de Estados Unidos“, escribió.

La publicación fue acompañada por los bocetos de cómo serían las nuevas monedas con la cara de Trump, donde vemos que incluirían la frase “In God We Trust” y “Liberty” junto con el rostro del Presidente, al puro estilo de las monedas usadas por civilizaciones antiguas con sus gobernantes. Además, tendría otra imagen al reverso donde vemos a Donald levantando el brazo con la frase “Fight, Fight, Fight”.

Monedas con la cara de Donald Trump / Foto: @SteveGuest

No es fake lo de la moneda con la cara de Trump

Y lo dicho, la cosa va en serio, pues funcionarios del Departamento del Tesoro ya lo confirmaron.

“Aquí no hay noticias falsas. Estos primeros borradores, que celebran el 250 aniversario de Estados Unidos y el Presidente Donald Trump, son reales”, escribió Brandon Beach, tesorero de Estados Unidos, al retuitear la publicación de Steve.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, también compartió la publicación con los bocetos de las monedas, así que podemos dar por hecho que las lanzarán, aunque se dice que al final podrían tener otros diseños.