Lo que necesitas saber: De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, Durazo es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que Villareal por huachicol.

¿Recuerdan que Estados Unidos anda investigando a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas? Bueno, pues hay una actualización en el caso y es que las autoridades negaron que ambos mandatarios tuvieran un permiso especial para viajar.

Alfonso Durazo y Américo Villarreal // Foto: Redes sociales.

Estados Unidos niega que gobernadores de Sonora y Tamaulipas tengan permiso especial para viajar

Así como lo leíste. Tan solo unos días después de que se revelara que la administración de Trump andaba investigando a dos gobernadores de México, el caso parece ir tomando más forma.

Tras una solicitud de información realizada por el medio La Opinión, el Departamento de Seguridad Nacional negó que ambos tuvieran un permiso especial conocido como ‘parole’ para entrar a Estados Unidos.

Esto luego de que se informara que a ambos les retiraron sus visas, peeero que supuestamente tanto Alfonso Durazo como Américo Villarreal contaban con este beneficio migratorio.

Imagen ilustrativa de visas // Foto: Pexels.

¿De qué están siendo investigados?

De acuerdo con la publicación de Los Angeles Times, a Durazo lo estarían investigando por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que a Villareal por huachicol.

Todo mientras el gobierno de Estados Unidos intensifica su lucha contra el narcotráfico y después de que presentara cargos contra 10 políticos mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

Y tal parece que las investigaciones y acusaciones contra funcionarios de nuestro país solo están comenzando…