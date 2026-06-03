Lo que necesitas saber: El reporte también señala que a ambos gobernadores les retiraron sus visas en medio de las investigaciones... aunque cuentan con permiso especial para viajar a Estados Unidos.

Desde primera hora de este miércoles, los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, se volvieron tendencia en redes.

¿El motivo? Supuestamente ambos estarían bajo investigación de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Gobernador de Sonora // Facebook: Alfonso Durazo

Supuesta investigación de Estados Unidos contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal

¿Recuerdan la investigación de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa? Bueno, pues parece que la administración de Trump está realizando una nueva, peeero ahora en contra de otros dos gobernadores de México.

Se trata de Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, quienes según Puente News Collaborative y Los Angeles Times estarían siendo investigados por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con la publicación, a Durazo lo estarían investigando por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que a Villareal por huachicol.

El reporte también señala que a ambos gobernadores les retiraron sus visas en medio de las investigaciones. Aunque cuentan con permiso especial para viajar a Estados Unidos debido a un programa reservado para testigos cooperantes.

Imagen ilustrativa de visas // Foto: Pexels.

¿Qué han dicho los gobernadores sobre esta supuesta investigación?

Aunque de momento ninguno de los dos gobernadores ha dado una postura oficial sobre las supuestas investigaciones en su contra, sus respectivos equipos ya publicaron sobre la situación.

De parte de Alfonso Durazo, la titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, Paloma Teran, aseguró que la información “es completamente falsa” y el mandatario “cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna.

Y sobre Villarreal, su coordinador de Comunicación Social, Gerardo Algarín, publicó que “son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde”.

Pero bueno, solo queda esperar para ver si esta supuesta investigación termina siendo desmentida por Estados Unidos o en una de esas acusan de manera formal a ambos gobernadores mexicanos.