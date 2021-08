Siguiendo con el asunto del próximo telefonazo entre la vicepresidenta Kamala Harris y AMLO, en la mañanera de este 9 de agosto, el presidente adelantó que Estados Unidos ofreció a México (al menos) tres millones 500 mil dosis de la vacuna contra COVID-19.

En un principio, según AMLO, se suponía que este lote sería de la vacuna Moderna. Sin embargo, por cuestión de la entrega de documentos a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) este proceso demoró y ahora Estados Unidos enviará dosis de otra farmacéutica.

Estados Unidos ofreció al menos 3.5 millones de dosis de vacuna contra COVID: AMLO

“No quiero equivocarme en la cifra, pero mínimo son tres millones 500 mil dosis. Ese es el ofrecimiento que nos hicieron y originalmente era para la vacuna Moderna y se entregaron, pues, todos los documentos para que Cofepris y México autorizara y se usara esa vacuna que se aplica en Estados Unidos.

Sin embargo, por alguna razón se ha demorado este trámite, no por culpa de Cofepris, si no porque no entregaron toda la documentación los de la farmacéutica, entonces ya en el gobierno de Estados Unidos se convino que podrían entregarnos la vacuna Pfizer o de cualquier otra farmacéutica y eso ya está resuelto”.

Más o menos esta fue la explicación que dio AMLO luego de ser cuestionado por una reportera sobre cuántas dosis recibiría México y cuál sería su destino.

Según el Peje, hoy tienen noticias de las vacunas. Y en cuanto a su destino, el objetivo será reforzar el plan de vacunación para que en octubre de este 2021 la población mayor de 18 años esté vacunada —con al menos una dosis— contra COVID-19.

Por cierto, México también está enviando vacunas a países del sur y centro de América como: Honduras, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Belice, Bolivia y Paraguay.