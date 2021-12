Estados Unidos recomienda reducir aislamiento en casos asintomáticos de COVID-19

La variante Ómicron del COVID-19 agarró desprevenidos a los gobiernos de varios países y, como ejemplo, ahí está Estados Unidos, cuyas autoridades de Salud van cambiando sus recomendaciones según van checando el desarrollo de la pandemia.

Una de las nuevas recomendaciones que los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han aventado es reducir el tiempo de aislamiento de las personas que no presenten síntomas de COVID-19, pese a dar positivo en la prueba.

De acuerdo con los CDC, los pacientes asintomáticos de COVID-19 podrían reducir su periodo de aislamiento de 10 a sólo cinco días. Según las autoridades sanitarias, la reducción se da ahora que Ómicron es la variante dominante en Estados Unidos… y que, pese a que es más contagiosa, parece ser menos grave que otras variantes.

Según los expertos de Estados Unidos, el nuevo número de días de aislamiento para los casos asintomáticos no se sacó bajo el razonamiento “menos contagioso, menos aislamiento”, sino porque se tiene evidencia de que los pacientes con COVID-19 son más contagiosos dos días antes y tres días después de desarrollar los síntomas. Y si no presentan síntomas, pues ahí no hay razón para tenerlos encerrados más tiempo: van pa’ fuera.

De acuerdo con El País, la nueva recomendación (y otras que se tienen perfiladas) es para tdos: personas vacunadas, no vacunadas y parcialmente vacunadas. Además, se aclara que nomás es una recomendación, no es obligatorio seguirla y, por lo mismo, autoridades locales (y de otros países) deberán ser responsables de analizarla y, eventualmente, ponerla en práctica.

Así que la fórmula es simple: hoy te haces la prueba, das positivo… pero sin síntomas: cinco días después, puedes retomar actividades, pero sí y sólo sí no desarrollas sintomatología. Además, se pide no dejar de usar cubrebocas en todos los entornos (mínimo, cinco días más).

Esta nueva recomendación se da en Estados Unidos ahora que Ómicron tiene al país al borde de una nueva oleada de contagios masivos… aunque se espera (cruzando los deditos) que no todos los casos vayan a ser graves. Muchos podrían ser asintomáticos.

La “revisión de las recomendaciones garantiza que las personas puedan continuar con su vida diaria de forma segura”, comentó la directora de los CDC, Rochelle Walensky.