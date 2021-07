Estados Unidos no condiciona entrada por tipo de vacunas, no importa si son Cansino o Sputnik V

Ayer (7 de julio) Estados Unidos salió a aclarar que no condiciona la entrada de viajeros y viajeras por el tipo de vacunas contra COVID-19 que hayan recibido —esto después de que AMLO dijera que en la frontera sólo había paso para gente vacunada con Pfizer o Johnson & Johnson.

“El gobierno estadunidense no ha aclarado que ni el ingreso de viajeros a su territorio ni la eventual reapertura de la frontera común están condicionados al uso de tipos específicos de vacuna”, tuiteó la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores).

Estados Unidos no condiciona entrada por tipo de vacunas

Mientras el gabacho y México reabren la frontera —a como era la dinámica antes de la pandemia—, las reuniones entre las autoridades siguen un poco para tener en claro cuándo y cómo se llevará a cabo la reapertura de viajes no esenciales.

Y en este contexto, Estados Unidos salió a explicar que, por lo pronto, no pide ninguna vacuna en especial para la entrada a su territorio o para aplicar restricciones —cosa que sí sucede en otros países como los integrantes de la Unión Europea, que conforme las vacunas aprobadas por la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) se aplican las restricciones. Algo similar a lo que pasa en Canadá.

En el gabacho no hay restricciones de este tipo: no importa si te vacunaron con Casino, la Sputnik V o Sinovac e incluso AstraZeneca —de hecho, las puertas de Estados Unidos han estado abiertas a tal grado que en algún momento el llamado turismo de vacunas fue la opción para los y las mexas que decidieron no esperar a las fechas de la Estrategia Nacional de Vacunación.

Los rumores en redes

A finales de junio comenzó a circular una fake news acerca de que en la frontera la gente que estuviera vacunada con Cansino o Sputnik V no podía entrar a Estados Unidos. Y que ya de plano había una restricción a la entrada.

Pero se trató de pura especulación, que igual fue disipada por la Secretaría de Salud de Baja California en voz de su titular Alonso Óscar Pérez, quien explicó que hasta el 11 de junio el gabacho no pedía este supuesto requisito.