WTF? Este es el rarísimo video de Kim Jong-un dirigiendo el lanzamiento de un misil intercontinental

¿Recuerdan que ayer les contábamos que Corea del Norte había lanzado un proyectil al mar de Japón? Pues este viernes 25 de marzo, medios y usuarios de redes sociales han comenzado a compartir un extrañísimo video en el que se puede ver como Kim Jong-un dirige el lanzamiento de este misil intercontinental.

De acuerdo con información de CNN, fueron primero medios estatales de Corea del Norte, para ser precisos la cadena KCNA, la que informó el lanzamiento de prueba de un nuevo tipo de misil balístico intercontinental Hwasong-17. Sí, esto luego de que el pasado miércoles 23 de marzo, su líder Kim Jong-un emitiera una orden para hacer este disparo.

Fue entonces este jueves que el mandatario norcoreano dirigió en persona el lanzamiento de esta clase de misil y que ya no lanzaban desde hace cinco años, en 2017. “El Hwasong-17, un misil balístico intercontinental lanzado desde el Aeropuerto Internacional de Pyongyang, tenía una altitud máxima de 6.248,5 km, voló 1.090 km durante 4.052 s y aterrizó con precisión en las aguas previstas”, informó KCNA.

También cabe señalar que este disparo es el undécimo del año de Corea del Norte. De hecho, se cree que el pasado 16 de marzo se dio un intento de lanzamiento de este misil pero fracasó.

Ayer el viceministro de Defensa de Japón, Makoto Oniki, señalaba que la altitud del misil que había lanzado Corea del Norte sugería que era un “nuevo tipo de ICBM”. Por este disparo, tanto Estados Unidos, como Corea del Sur y Japón condenaron el lanzamiento y exigieron a Kim Jong-un que se abstenga de hacer más “actos desestabilizadores”.

Recordemos que después del lanzamiento del misil norcoreano, según Sky News, Corea del Sur decidió responder disparando otros proyectiles; eso sí, calificaron la acción de Kim Jong-un como una “clara violación” de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Acá les va el rarísimo video de Kim Jong-un dirigiendo el lanzamiento del misil intercontinental, donde se le puede ver vistiendo una chamarra de cuero y una gafas oscuras, checando la hora del disparo junto a dos presuntos generales:

BREAKING: North Korea’s state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.

Latest story: https://t.co/belL7EdPUl

(Video: KCTV) pic.twitter.com/APifRhtJVr

— NK NEWS (@nknewsorg) March 25, 2022