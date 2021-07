¿Te lo habías preguntado? Esto es lo que huele tu perro cuando lo sacas a pasear

Seguramente, cuando sacas a pasear a tu perro, has observado que no para de oler en todas partes; desde el piso, las plantas, los árboles, los postes y hasta a otros canes y animales que se atraviesan en su camino, pero, ¿qué tanto huele y detecta tu perro cuando lo sacas a dar un paseo?

¿Cómo es el olfato de los perros?

Global UNAM entrevistó a Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield, quien explicó qué es todo lo que huele y detecta tu perro cuando lo sacas a pasear. Sí, indicó que el olfato, junto con el tacto, son considerados los sentidos más importantes de los canes. Incluso dijo que es falso el mito de que ellos o los gatos son algo miopes: “Ven mejor que nosotros, pero sólo un poquito”, comentó.

Sobre el olfato de los perros, señaló que está muy desarrollado, pues pueden tener desde 500 hasta mil 500 unidades más de sensación de olor en comparación con los humanos, por lo cual esto los hace animales “muy especiales”.

De hecho, todas las especies tienen 12 pares de nervios especializados en la parte del cerebros y son conocidos como pares craneales; en los perros, el número uno está dedicado al olfato y ocupa la parte frontal del cerebro, que en ellos es el área más desarrollada.

¿Qué huele tu perro cuando sale a pasear?

De acuerdo con el veterinario, todos los perros huelen o “ventanean”, que es cuando levantan la nariz o la pegan al piso para intentar percibir los aromas que hay a su alrededor, ya que para ellos “es una actividad innata”. Por ejemplo, cuando tu mascota se encuentra a otro perrito, lo primero que hacen es ponerse a su lado para olerlo en la zona de los genitales o en la zona perianal.

Es en este momento que, a través de la orina, pueden detectar si el otro perro es macho o hembra, joven o viejo, o hasta si está enfermo o sano. Incluso un macho puede identificar a una hembra en celo a 200 o 500 metros de distancia. “A veces resulta un problema, porque de pronto el macho no come, quiere salir de casa y el dueño no sabe por qué”, comenta al respecto Reyes Delgado.

¿Cómo se aprovecha el olfato de los perros?

Desde hace muchos años, los humanos han aprovechado el olfato de los perros para rastrear; un ejemplo de ello es la raza bloodhound, la cual es capaz de detectar una gota de sangre en una cubeta con 20 litros de agua. “Y si ponemos 20 cubetas iguales y sólo una con la gota de sangre también la detectarán”, señala el veterinario.

También en la producción de animales, los perros pueden determinar en otras especies, como en vacas o cerdos, si las hembras están ovulando. Mientras que en algunos países, han entrenado perros para detectar melanomas y tumores en glándulas mamarias de otros animales.

Igualmente, se han entrenado perros para identificar cambios en los niveles de azúcar de los humanos, para detectar criminales, o para señalar alimentos de origen animal o vegetal prohibidos en algunos aeropuertos o puertos marítimos.

Y finalmente están los canes que se utilizan para detectar explosivos, dinero y drogas. Aunque no hay de que preocuparse, ya que el veterinario asegura que éstos son entrenados por medio de juegos, para que busquen y encuentren.

*Con información de Global UNAM