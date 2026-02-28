Lo que necesitas saber: El estrecho de Ormuz es una de las vías más importantes para el transporte y comercio de petróleo en todo el mundo.

Con el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se pone en juego una vía marítima por la cual se transporta una gran parte del petróleo del mundo: el estrecho de Ormuz.

Ante las noticias sobre su posible bloqueo, en respuesta a los ataques de Estados Unidos, muchas personas nos preguntamos por qué tiene un papel tan importante y por qué podría afectar a todo el mundo su cierre.

Foto ilustrativa: Pixabay

¿Qué es el estrecho de Ormuz?

Tal y como menciona The Strauss Center, un centro de investigación de asuntos globales de la Universidad de Texas, el estrecho de Ormuz es una vía fluvial que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, siendo de esta manera el único paso marítimo desde este golfo hasta el Océano Índico.

Es una ruta muy importante a nivel mundial para el transporte de petróleo, ya que pasan por ahí unos 17 millones de barriles de petróleo al día, lo que representa entre el 20 y el 30 % del consumo mundial.

Sí, aproximadamente el 88 % del petróleo que sale del Golfo Pérsico pasa por el estrecho de Ormuz.

Este estrecho tiene unos 48 kilómetros de ancho en su punto más angosto, y si en algún momento se cerrara el paso por esta vía marítima, representaría un golpe para todo el mundo.

Sólo para que se den una idea, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) lo describe como “el punto de estrangulamiento del tránsito de petróleo más importante del mundo”.

Estrecho de Ormuz en Google Maps

¿Cuál es la situación actual del estrecho de Ormuz con el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán?

Como en otras ocasiones, el gobierno de Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Ormuz tras la presión de los países occidentales.

Y aunque no se ha registrado ningún ataque marítimo en esta vía fluvial, algunos barcos han decidido reforzar su seguridad al pasar por allí, mientras que otros de plano prefirieron buscar otras rutas para no pasar.

Medios como El País informan que algunas embarcaciones han reportado mensajes de la Guardia Revolucionaria Islámica informando que ningún barco puede pasar por el estrecho de Ormuz, pero ni la agencia estatal IRNA ni el régimen han confirmado que se haya dado esa orden.

Por otro lado, el Organismo Británico de Comercio Marítimo (UKMTO) informó que es falso que el estrecho esté cerrado. Aunque se reportaron mensajes de voz vía canales VHF avisando que no había paso, no han confirmado que en efecto sea así y, de momento, el tránsito de barcos es permitido (aunque quizá no tan seguro).

Foto ilustrativa: Pexels

Si en verdad se da un bloqueo definitivo en el estrecho de Ormuz, podría darse un gran aumento en los precios del petróleo, afectando a todo el mundo, pero principalmente al continente asiático, a países como China, India, Japón y Corea del Sur.

¿No nos creen? Según datos de Baltic Exchange, organización que informa sobre el mercado marítimo global, el costo del envío de combustibles desde Oriente Medio a Asia Oriental aumentó casi un 20 % en tres sesiones hasta el 16 de junio de 2025, mientras que las tarifas a África Oriental subieron más del 40 %, todo por los conflictos del año pasado.

Pero también el bloqueo afectaría a Irán

Sí, habría efectos en todo el mundo y en países asiáticos si se cierra el estrecho de Ormuz, pero también esto afectaría a Irán.

Principalmente porque cerrar esta ruta petrolera podría representar una intervención militar aún mayor de Estados Unidos, ya que hay militares del gabacho en Baréin que tienen la principal tarea de proteger el transporte marítimo comercial en esta parte del planeta.

Foto: akbarnemati – Pixabay

Además, con esto se podría echar encima a los Estados Árabes del Golfo, como a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos, naciones con las que el gobierno iraní ha intentado mejorar sus relaciones en los últimos años

¿Por qué? Porque estos países utilizan el estrecho de Ormuz para transportar petróleo.

Y por último, si Irán cierra la vía, se pondría también el pie solito, ya que también por aquí manda su petróleo a sus clientes.