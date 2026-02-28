Lo que necesitas saber: Es el inicio de una operación militar continua, por lo que se esperan varios días de ataques

Aunque no como tal, básicamente Estados Unidos e Israel le acaban de declarar la guerra a Irán. Este sábado comenzaron ataques contra ese país y anuncian que el objetivo es acabar con el régimen del ayatolá.

Y como en Irán no son mancos, de inmediato respondieron con bombardeos a Israel y diferentes países de la región.

Foto ilustrativa: Cuenta verificada “Huckabee” (Facebook)

Trump anuncia operación militar en Irán para acabar con su régimen

“Nuestro objetivo es proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados eliminando la amenaza inmediata que representa el régimen iraní”, fueron las palabras del flamante Premio FIFA de la Paz.

Los ataques comenzaron la madrugada de este sábado, alrededor del mediodía en Irán. De inmediato funcionarios estadounidenses e israelíes confirmaron que era el inicio de una operación militar contra el régimen.

Se registraron en diversas ciudades, desde Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah y Teherán, según informó CNN más temprano. De hecho atacaron la residencia del líder supremo iraní, Alí Jamenei; la agencia de noticias local dio a conocer que resultó ileso.

Desde Israel llamaron a la operación como “Rugido de León”, y Trump aseguró que es una operación masiva y continua, por lo que es el comienzo de varios días de ataques.

Hasta la noche en Medio Oriente, fuentes oficiales de Irán reportaron un saldo de 201 muertos y 747 personas heridas en este primer día de ofensiva.

Irán responde con bombardeos a Israel

Unas dos horas después de los primeros bombardeos en Irán, las sirenas comenzaron a sonar en Israel ante la llegada de misiles iraníes. De inmediato el llamado fue a suspender toda actividad no esencial.

Además, distintas bases militares estadounidenses en Medio Oriente fueron atacadas: En Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar, por lo menos.

No obstante, en redes sociales ya están publicándose videos de misiles cayendo en zonas habitadas por civiles también, como el aeropuerto de Kuwait, en Doha y hasta cerca del circuito en Baréin donde se corre la Fórmula 1.

Diferentes aeropuertos cancelaron todos sus vuelos, principalmente en Dubái. Israel de plano cerró todo su espacio aéreo y aerolíneas de todo el mundo, comenzando por las europeas, han cancelado sus vuelos desde y hacia Medio Oriente.

Hay un video impactante del momento en que CNN Emiratos Árabes tiene que evacuar en vivo por la amenaza de un misil y la conductora dice “volvemos después de esta pausa”.

Se sabía que venía un ataque contra Irán

Claro que nos toma por sorpresa, pero en realidad lo hace por ser tan pronto. Era inminente un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, luego de que el gobierno estadounidense pidiera apenas un día antes que el personal no esencial de su Embajada en Israel se retirara.

Otros gobiernos, como el de Reino Unido, hicieron lo mismo con su respectiva embajada. Días antes, además, Trump advirtió que Estados Unidos atacaría a Irán si no se llegaba a un acuerdo para deshacerse de su programa nuclear.