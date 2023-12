Lo que necesitas saber: En septiembre pasado, también alumnos de la Anáhuac golpearon a un joven, dejándolo gravemente herido. Las autoridades de Puebla aceptaron que se dieron a la fuga...

Ya se había tardado. Como tradicionalmente sucede en casos como este, el padre del estudiante de la Anáhuac (bueno, Exestudiante) ya salió a ofrecer las protocolarias disculpas y, para que vean que acepta que es cul… culpable, hasta quiere llegar a un “arreglo”.

El acercamiento del padre del exestudiante de la Anáhuac fue confirmado por el director de VIMA, empresa de seguridad para la que la labora el vigilante agredido. De acuerdo con Aristegui Noticias, ya mandaron a ch… ecar el procedimiento al sufrido papá, ya que no bastarán con las disculpas ni habrá acuerdo: el proceso legal que ya inició la empresa, seguirá.

Empresa niega que se haya corrido a vigilante agredido

“Lo que buscamos es dejar un precedente”, aseguró el director de VIMA, empresa que, por medio de un comunicado, desmintió lo que se acusa en redes: que el vigilante agredido había sido despedido. Nada de eso. Supuestamente se le está brindando todo el apoyo (legal y psicológico), para que haga frente al muy gandalla de su agresor.

En caso de que no sepan de qué hablamos en los párrafos anteriores, pues resulta que (otra vez) se registró una agresión ejecutada por un … digamos mirrey. En este caso, sucedió en un fraccionamiento de Lomas de Angelópolis, en Puebla.

No es el primer estudiante de la Anáhuac involucrado en agandalles de este tipo

El indignante hecho se hizo conocido, gracias a la difusión en redes de una serie de videos. En uno de ellos, se desmiente a lo que el estudiante de la Anáhuac argumentaba para justificar la golpiza que le aplicó al vigilante: que, supuestamente, él sólo se estaba defendiendo. Cuál: luego de que el trabajador le pidió una identificación para permitirle el acceso, él se bajó de su automóvil y se le fue directamente a los guamazos. El vigilante en ningún momento le entró al intercambio de golpes.

Una vez evidenciado su manchado proceder, el joven fue expulsado de manera definitiva por la Universidad Anáhuac, ya que éste mostró que no le importan mucho los valores que trata de promover la institución.

No es la primera vez que alumnos de la Anáhuac muestran prepotencia y manchada violencia. Hace un par de meses, varios educandos escolapios de la mencionada institución golpearon en bola a un joven, sólo porque éste les reclamó por que le aventaron una chela. No hubo diálogo y se fueron directo a los trancazos.¿Y qué pasó? Nada. La Anáhuac procedió en contra de los estudiantes, pero estos no enfrentaron cargos… se les buscó, pero se dieron a la fuga. Maravilloso.

