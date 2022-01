Estudiantes de la ENAH realizan pintas en Ángel de la Independencia; Escuela se deslinda

Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) jura que no habrá despidos, parece que el problema en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) está lejos de resolverse… así se ve por cómo quedó el Ángel de la Independencia en la movilización de estudiantes.

Estudiantes de la ENAH hicieron pintas durante la movilización organizada para exigir mayor presupuesto para su escuela, así como mejores condiciones laborales para trabajadores y profesores considerados como “eventuales”.

De acuerdo con diversos medios, la movilización comenzó a las afueras del INAH, donde los jóvenes que protestaron colocaron cartulinas y graffitis con mensajes dirigidos a las autoridades de la institución… especialmente al director Diego Prieto Hernández.

“Tanto defiendes la Historia y los monumentos, pero no a los que la estudian”, criticaba un alumno en la cartulina que portaba, casi como adelanto del debate que se ha abierto, luego de que los estudiantes llevaron su protesta al Ángel de la Independencia, monumento que recién acaba de ser restaurado y, casi de remojo, quedó con pintas en su base.

Respecto a lo hecho por los estudiantes en el Ángel de la Independencia, la Escuela a la que pertenecen (la ENAH, supuestamente) se hizo a un lado y pidió mejor tratar de resolver los problemas con el diálogo.

La dirección de la ENAH “se deslinda y reprueba los actos vandálicos realizados el día de hoy contra el Ángel de la Independencia, así como a la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia”, señala el comunicado difundido por la institución.

Por su parte, el INAH lanzó su propio comunicado… el cual básicamente dice lo mismo: rechazo a lo hecho por los estudiantes de la ENAH, sobre todo porque el Ángel de la Independencia se trata “ de un monumento de enorme valor histórico y entrañable para todos los mexicanos”.

“Y apenas lo acababan de restaurar”, critican en redes… bueno, hay que recordar que sí, efectivamente, las tareas de restauración en el Ángel de la Independencia acabaron, luego de casi dos años, apenas en octubre pasado… sin embargo, el trabajo no se enfocó en pintas de las que había sido objeto en protestas anteriores.

De acuerdo con Forbes, la restauración del Ángel fue para sanar el daño causado por el terremoto de 2017, así como el desgaste provocado por las inclemencias del tiempo. El gobierno capitalino en total gastó 22.4 millones de pesos, de los cuales 14.4 fueron para costear la restauración de la estructura y el resto para rehabilitación, limpieza e iluminación.

Regresando con las protestas en la ENAH… según reporta El País, los estudiantes acusan que el recorte a su escuela no es nuevo, sino que es una constante de todos los años. Nomás que ahora se prendió el asunto por la manera en la que se ha llevado el asunto por parte de las autoridades. Por ejemplo, aunque el INAH asegura que no habrá despidos, sólo no habrá contrataciones de nuevo personal, se difundió un comunicado en el que se anuncia que las recontrataciones de los trabajadores eventuales sólo tienen validez hasta el 31 de marzo…