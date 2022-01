INAH asegura que sí recontratará a trabajadores eventuales

Que no se espanten, dicen en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): no habrá nuevas contrataciones en 2022, pero el personal “eventual” sí será recontratado (siempre y cuando sus funciones estén plenamente justificadas).

Luego de que se difundió una circular que advertía la suspensión de algunas actividades en La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)… todo porque “según” habría recorte de personal ordenado por el INAH, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, aclaró que no es que la gente se vaya a quedar sin chamba, pero sí tendrán que pasar por el filtro de la austeridad republicana.

“En la Secretaría de Cultura nos regimos por principios de austeridad y ejercicio responsable del gasto, los cuales no implican despidos ni recortes de personal”, señaló Frausto en el mensaje con el que compartió el comunicado del INAH.

De acuerdo con el INAH, los medios que replicaron su circular no les agarraron la onda. Lo que ellos quisieron decir es que 1) para este 2022 no se autorizarán contrataciones, así que se tendrán que acomodar con el mismo personal del 2021… y, ni eso, ya que 2) las recontrataciones deberán tener la autorización de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos.

Lo último quiere decir que no habrá despidos… pero, peeeero, peeeeeeeeero, el personal calificado como “eventual” deberán tener bien justificadas sus labores, sólo así le darán visto a su recontratación… y si no es así, pues no habrá chamba.

El INAH aclara que esta acción no se debe a recortes en el presupuesto a la cultura, como se acusa en redes, de hecho, “para este año, el presupuesto original para el INAH aprobado por la Cámara de Diputados es de 4 mil 11 millones de pesos, que representan un incremento de 93 millones de pesos con relación al presupuesto original autorizado para 2021”.

Pues ahí está el comunicado del INAH… pero mientras tanto, en el ENAH ya avisaron que algunas actividades deberán ser suspendidas, precisamente, porque no hay personal que se encargue de ellas.

Entre las actividades que estarán en stand by están procesos de nuevo ingreso, acreditación de lenguas, cosas que tienen que ver con becas, labores de laboratorios, validación de documentos, titulaciones, y un laaarrrgo etcétera.