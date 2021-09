EU inicia repatriación masiva de migrantes provenientes de Haití

“Con el gobierno de Biden va a ser otra cosa diferente a la del pin%%&e Trump”, decían… ¿Sí? Bueno, pues ahora que comenzó la repatriación de migrantes de Haití que buscaban ingresar a Estados Unidos, como que eso está en duda.

Según medios internacionales, más de 6 mil migrantes provenientes de Haití (y otros países) han sido retirados de un campamento que habían montado en Del Río, Texas. De una manera un tanto manchada… “poquito”. Según se ve en las imágenes que circulan en redes, los agentes migratorios han recurrido a mañas del viejo oeste y hasta a caballo impiden que los migrantes vayan para otra parte que no sea de regreso a su país.

The White House condemned the use of a whip-like cord against Haitian migrants near a riverside camp in Texas. Reuters witnesses saw a U.S. border guard on horseback unfurling a cord resembling a lariat, which he swung near a migrant's face https://t.co/pma6y9RJVq pic.twitter.com/KMSGGJPEx2

— Reuters (@Reuters) September 21, 2021

“Si vienes a Estados Unidos de forma ilegal, serás expulsado. Tu viaje no tendrá éxito, y pondrás en riesgo tu vida y la de tu familia”, advirtió el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas… eso sí, aseguró que lo que viven los migrantes haitianos y de otras nacionalidades es una situación complicada y “desgarradora”. Ah, por cierto, desgarradora y todo, pero se procedió a la repatriación inmediata de 600 personas. Van a ir de vuelta a Haití, país que lleva años sufriendo de una tremenda crisis humanitaria y política… digo, no por nada se aventaron a abandonar su país de origen.

El muy angustiado Mayorkas señaló que la gente de Haití llega a Estados Unidos con la idea de que pueden quedarse el país en calidad de refugiados, esto debido a la grave situación política que se vive en la isla caribeña. Sin embargo, aclaró, la información es falsa: ni la frontera de Estados Unidos está abierta, ni el estatuto de protección temporal está disponible.

Haitian migrants deported from a Texas border city have been returned to Haiti as U.S. authorities grapple with the large number of Haitians gathered between the Mexico-U.S. border https://t.co/NOe7hB5n9o pic.twitter.com/g7wfBPnM63 — Reuters (@Reuters) September 21, 2021

Respecto a las imágenes de agentes fronterizos “cazando” a los haitianos montados a caballo, Mayorkas (de origen cubano, por cierto) dijo que no vio nada de malo en ellas. Bueeeeno, investigarán si fueron utilizadas fustas para controlar a los caballos (esos latiguitos para dar órdenes a los equinos)… pero él ve que no fue así. Los agentes dan fregadazos… digo, utilizan las riendas largas, pero no fustas.

La expulsión de migrantes no ha terminado. El secretario de Seguridad estadounidense anunció que ya fueron desplegados alrededor de 600 agentes del departamento que dirige, además de elementos de la Guardia Costera y de la Guardia Nacional… todo para realizar una de las expulsiones de migrantes más grandes y más rápidas de las últimas décadas.

De acuerdo con Axios, se tiene calculado que hay cerca de 12 mil migrantes haitianos en los límites de la frontera, en espera de poder ingresar a Estados Unidos y solicitar refugio… pero desde el viernes comenzaron a ser trasladados de Del Rio a otros sitios de procesamiento.