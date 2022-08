De las 120 preguntas que tuvo el examen del Concurso de Selección de la UNAM, estos seis cracks tuvieron 119 aciertos. Una y se llevaban toda la gloria. Pero no se puede todo: mínimo, se quedaron en su primera opción de Licenciatura.

Es el primer paso para definir su futuro profesional y fue bien dado. Andrea Guadalupe Hernández, Karla Naomi Ramírez, Vidal Efrén Reyes, Braulio Piñera, Bogdan Sergio Choque y Emilio Valentino Ordóñez, podrán presumirle a sus nietos que, en el examen para entrar a la UNAM, manos les faltaron para pe… digo, obtuvieron el mayor puntaje entre miles de aspirantes. Nada fácil y menos después de un largo periodo de confinamiento.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

“Estoy emocionada, tengo mucho tiempo que no acudo presencialmente a una escuela, y las clases en línea me parecen tediosas, me daban sueño, me distraía el teléfono, entonces es diferente tener a una persona frente a ti, poder notar sus expresiones, su tono de voz, preguntarle directamente”, comentó Andrea, originaria de Aguascalientes y quien con su puntaje no tuvo broncas para quedarse en la Faculta de Medicina de la UNAM.

De acuerdo con UNAM Global, de los seis aspirantes que para responder el examen de admisión se pusieron en “Modo Legendario”, cuatro van para Medicina, uno a Ingeniería Aeroespacial y el otro a Psicología.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Emilio Valentino Ordóñez Rosas, quien ingresará a la Facultad de Medicina, dijo que llegó a pensar que iba a tener la prueba perfecta. Pero ni modo, se quedó a un reactivo de conseguir la hazaña. “La confianza me la dio haberme preparado casi seis meses antes, me dio gusto quedarme porque además de ser una escuela muy prestigiosa a nivel internacional, la UNAM en mi casa es lo máximo y eso aumentó mi deseo de pertenecer a ella”.

Al aspirante Vidal Efrén Reyes ya no le caerá de novedad la vida universitaria. De hecho, él ya cuenta con la licenciatura en Cirujano Dentista. Ahora estudiará Medicina. Por su parte Braulio Piñera, de 19 años, verá si la Psicología es lo suyo. Antes dejó truncas las licenciaturas en Finanzas y Contaduría y Administración.

De Texcoco, Karla Naomi Ramírez cumplirá su sueño de ser universitaria. Ella a diferencia de sus compañeros, sigue sin creer que obtuvo uno de los puntajes más altos del concurso de selección de la UNAM. Ahora estudiará Medicina y pretende especializarse en Ginecología.

Por último, directamente desde Michoacán, Bogdan Sergio Choque Demyanchenko se aplicará en ingeniero aeroespacial en la Facultad de Ingeniería. De madre rusa y padre boliviano, la vocación por las naves le llegó de un familiar lejano que era mecánico de aviones.

Estos seis aspirantes – ahora alumnos – comenzarán clases en la UNAM el próximo 8 de agosto. Aunque el COVID-19 todavía ronda, serán clases completamente presenciales.