Exigen respuestas del INSABI sobre medicamentos para VIH

La tarde de este 23 de abril, representantes de la sociedad civil del Consejo Nacional para Prevención y Control del VIH y el SIDA (CONASIDA) se manifestaron en la alcaldía Álvaro Obregón, específicamente sobre Avenida Revolución y Barranca del Muerto.

¿Qué exigen? Que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) regrese a las mesas de trabajo para garantizar la compra y distribución de medicamentos en la licitación 2021, en este caso de antirretrovirales.

Con una manta, los manifestantes hacen responsable al INSABI ante cualquier desabasto de medicamentos ARV que presente en las instituciones del Sistema Nacional de Salud (CENSIDA, IMSS, ISSSTE, Pemex, etc.) a partir del 1 de abril de 2021.

¿Qué hay detrás de esta manifestación?

Explican que desde que se anunció el proceso de compra de medicamentos por parte del presidente para 2021 han solicitado reunirse con el INSABI, quien es el encargado de la compra junto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos (INSABI/UNOPS).

El objetivo era conocer los procesos, cantidades y el modelo de distribución que se implementarán en la licitación 2021 para los antirretrovirales.

Durante esas reuniones de seguimiento, los representantes del INSABI ofrecieron versiones distintas tanto para el asunto de la compra como para el de la distribución. Les dijeron que había medicamentos que no iban a poder ser licitadas por la UNOPS ya que no “alcanzaban criterios técnicos” y por lo tanto la licitación tenía que estar a cargo del INSABI.

Unas semanas después esos mismos representantes afirmaron que eran las propias instituciones (IMSS, ISSSTE, CENSIDA) quienes debían generar la compra de medicamentos pero que además había medicamentos que estaban excluidos de la compra de la UNOPS, mismos que no fueron adjudicados porque no había ofertantes, que no se adjudicaron o que se adjudicaron de manera parcial.

Resulta que en esa lista hay medicamentos para VIH que a la fecha no han sido comprados, además de que no hay certeza de cuándo y cómo estarán disponibles los medicamentos antirretrovirales que sí serán comprados por UNOPS.

Se hicieron cuestionamientos por estas contradicciones y, explican, la representante del INSABI, Teresa Lozada, señaló que no aceptaría los cuestionamientos y se retiró de la mesa.

“En las últimas reuniones el INSABI se ha negado a enviar un o una representante”, se lee en el comunicado.

¿Qué exigen?

Los representantes de la sociedad civil del CONASIDA piden al INSABI y al gobierno de México 5 principales puntos:

Que se convoque a una sesión extraordinaria desde el CONSABIDA para atender los problemas en la adquisición y distribución de antirretrovirales

Una reunión urgente con el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar.

Garantizar la distribución de los medicamentos.

Hacer un diagnóstico de la situación de la licitación 2021 para planear el proceso de licitación 2022 y que no se repitan los errores.

Un sistema electrónico para que las personas puedan ver los niveles de inventario y la disponibilidad de los medicamentos en las farmacias del sector salud.