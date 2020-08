Lo que se sabe sobre la impresionante explosión en Beirut

La tarde de este martes 4 de agosto (hora local) una impresionante explosión sacudió el puerto central de Beirut, en el Líbano. La potencia de la explosión y su onda expansiva provocó importante daños, aún sin cuantificar, en edificios continguos, vehículos y oficinas ubicadas a varios kilómetros a la redonda.

Por el momento no hay información oficial sobre las causas de la explosión. El ministro de Salud de Líbano estimó que hay al menos 25 muertos y cerca de 2 mil 500 heridos, de acuerdo con la Associated Press (AP).

Massive explosion rocks Beirut. I checked on my family there before posting. Our house was shaking but everyone is okay.

This is insane! @akhbar pic.twitter.com/3sHwvVDw8t

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 4, 2020